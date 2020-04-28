Попова сообщила о снижении темпов прироста пациентов с COVID-19 в РФ в 3,5 раза

Москва, 28 апреля. Темп прироста инфицированных коронавирусом в России за прошедший месяц снизился в 3,5 раза. Об этом сообщила главный санитарный врач РФ, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

В рамках большого совещания с президентом РФ Владимиром Путиным по вопросам противодействия распространению коронавируса в России она рассказала о текущей санитарно-эпидемиологической обстановке в стране.

«За прошедший месяц темп прироста числа инфицированных снизился в 3,5 раза, это за месяц тех мер, которые были реализованы в соответствии с вашим указом, с 27% до 7 с небольшим процентов на сегодняшний день», — заявила глава Роспотребнадзора.

Попова добавила, что цена каждого такого процента очень велика, поскольку число заболевших ежедневно растет.

Вместе с тем она отметила, что эпидемиологический показатель заболеваемости на 100 тысяч населения в РФ сегодня составляет 63,7, и, таким образом, страна занимает почти 50-е место в общем рейтинге государств.

За последние сутки в России было выявлено 6411 случаев заражения коронавирусом в 83 регионах. Общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 8456 человек, а количество летальных исходов достигло 867.

По данным оперштаба, за весь период эпидемии в стране коронавирусная инфекция была обнаружена у 93 558 человек.