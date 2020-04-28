Путин поручил подготовить план выхода из ограничений по коронавирусу

Москва, 28 апреля. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с Роспотребнадзором к 5 мая подготовить критерии последовательных шагов выхода из ограничений по коронавирусу.

Глава государства отметил, что рекомендации по выходу из режима ограничений по коронавирусу должны включать критерии, параметры последовательных шагов поэтапной отмены ограничений с 12 мая.

«Поручаю правительству, Роспотребнадзору в контакте с рабочей группой Госсовета в течение недели, то есть к 5 мая, подготовить рекомендации, а именно: критерии, параметры последовательных шагов поэтапного выхода — начиная с 12 мая — из режимов ограничений», — заявил Путин на совещании по вопросам противодействия распространению коронавируса в регионах РФ.

Путин подчеркнул, что при составлении рекомендаций необходимо опираться на текущую эпидемиологическую ситуацию и прогнозы. Президент РФ добавил, что регионы должны иметь пространство для маневра и гибких решений, чтобы принимать меры, адекватные ситуации на местах. Решение по ограничительным мерам нельзя принимать в разных регионах «под копирку», заявил Путин.

Российский лидер не исключил, что в некоторых регионах ограничительные меры придется усилить из-за сложной эпидемиологической ситуации, однако в других регионах режим самоизоляции может быть смягчен.

«Повторю: надо настроиться на то, что впереди сложный процесс, и он не такой быстрый, как бы нам этого хотелось», — добавил президент РФ.

Путин отметил, что Россия еще не прошла пик распространения инфекции, самые сложные времена еще впереди. Глава государства призвал действовать на опережение и учитывать накопленный опыт.

По данным на 28 апреля, число зараженных коронавирусом в РФ достигло 93 558. За последние сутки коронавирус выявили у 6411 человек в 83 регионах РФ. При этом у 40,7% выявленных за сутки пациентов с коронавирусом не было симптомов.