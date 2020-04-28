Путин: Нам удалось затормозить распространение эпидемии, но пик не пройден

Москва, 28 апреля. Нам удалось затормозить распространение эпидемии, но пик еще не пройден, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с главами регионов.

Глава государства обратил внимание, что ситуация по-прежнему остается сложной.

«Мы перед новым, самым напряженным этапом эпидемии. Риски заразиться выходят на самую высокую планку», — предупредил он.

Именно поэтому сейчас особенно важно соблюдать режим самоизоляции и другие предписания. Кроме того, по словам президента, необходимо постоянно актуализировать принятые меры: «Действовать на опережение».

Одним из поручений президента на сегодняшнем совещании стало продление нерабочих дней в России до 11 мая с сохранением заработной платы.