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Путин подчеркнул, что россияне должны получать всю необходимую помощь

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Путин подчеркнул, что россияне должны получать всю необходимую помощь

Москва, 28 апреля. Граждане должны получать всю необходимую помощь, подчеркнул президент России Владимир Путин, выступая на совещании по вопросам противодействия распространению коронавируса в регионах РФ. 

«Очевидно, что основные силы медицины мы направляем на борьбу с коронавирусом, но, к сожалению, никто не властен отменить иные опасные болезни: сердечно-сосудистые, онкологические, другие острые и хронические заболевания. Мы не можем бросить таких больных», — констатировал глава государства.

Путин подчеркнул, что граждане, несмотря на ситуацию с коронавирусом, должны получать всю необходимую помощь.

Согласно данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, по состоянию на 28 апреля в России зарегистрировано 93 558 случаев заражения коронавирусом. За весь период в стране 8456 человек смогли победить смертоносный вирус. От инфекции скончались 867 человек. 

Пандемия коронавируса охватила практически всю планету. Общее число случаев заражения в мире превысило три миллиона, более 900 тысяч человек выздороветь, 200 тысяч умерли из-за нового типа вируса. 

Путин подчеркнул, что россияне должны получать всю необходимую помощь

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