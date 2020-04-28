Украинский журналист призвал РФ пресечь танками торговлю памятниками и прахом героев СССР

Украинский журналист Владимир Скачко считает, что уголовного дела, возбужденного Следственным комитетом РФ по факту сноса памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге, недостаточно. По его мнению, Польша подала плохой пример Украине, которая начала торговаться с Россией прахом Героев СССР.

«На самом деле то, что происходит, — это, к сожалению, плохой пример для Украины. С одной стороны, это упреждающие действия на момент выхода из пандемии коронавируса. Многие на Западе опасаются, что Россия станет примером, и начнутся движения по снятию санкций. Так вот, чтобы это настроение не победило, они сейчас уже обвиняют Москву во всех смертных грехах. И Украина это, к сожалению, тупо поддержала», — сказал Владимир Скачко в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Украинец напомнил, что произошло на Западной Украине после истории со сносом памятника маршалу Коневу и разгоревшемуся после него «дешевому шпионскому скандалу», который в Кремле назвали «очередной уткой».

«Буквально три дня назад Львовский горсовет предложил России на официальном уровне выкупить прах Николая Кузнецова, Героя Советского Союза. Вы понимаете? Цинизм это, быдлотность или что? Они превращаются не в торговцев ценностями, а в продавцов трупов, праха и памяти. Я не знаю, как это можно расценивать, но дурной пример на лицо. Осталось только мэру Киева Виталию Кличко предложить России продать прах генерала армии Николая Ватутина, и дело будет сделано», — возмутился Скачко.

Украинский журналист убежден, что этот, как он выразился, «идиотизм» нужно пресекать.

«Лично я пресекал бы и танками», — заметил Владимир Скачко.

Напомним, решение о сносе памятника советскому маршалу Коневу власти района Прага-6 приняли еще в сентябре прошлого года. Монумент демонтировали 3 апреля этого года. После того, как Россия официально осудила снос советского памятника, чешские журналисты сообщили, будто бы сотрудники российских спецслужб в отместку пытались отравить рицином главу администрации района Прага-6 Ондржея Коларжа и мэра чешской столицы Зденека Гржиба, но у них ничего не вышло.