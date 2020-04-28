Путин заявил о беспрецедентных ресурсах, выделенных на поддержку экономики

Москва, 28 апреля. На поддержку экономики и населения в условиях пандемии в России выделены беспрецедентные ресурсы, губернаторы несут за них персональную ответственность. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время совещания с правительством и руководителями регионов.

«Для того, чтобы поддержать экономику, российские семьи, сохранить занятость и доходы граждан, мы последовательно приняли несколько пакетов мер. Выделили на них во многом беспрецедентные ресурсы», — сказал он.

По словам Путина, решения о мерах поддержки вырабатывались буквально в считанные часы и ложились в основу законопроектов в ходе рабочих совещаний. Глава государства подчеркнул, что так же оперативно и собранно должна строиться работа по их реализации.

«Руководители федеральных ведомств, главы регионов несут за это персональную ответственность», — отметил президент.

Путин уточнил, что решения будут считаться выполненными только тогда, когда граждане, многодетные семьи и медработники получат на руки положенные им выплаты, а предприятия де-факто воспользуются мерами поддержки.