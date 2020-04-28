Москва, 28 апреля. Президент РФ Владимир Путин предложил установить 28 апреля День работников скорой помощи. Во время обращения к нации перед совещанием с губернаторами глава государства поблагодарил медиков за тяжелый и важный труд.

Российский лидер отметил, что 28 апреля неофициально отмечается день создания скорой помощи в России. Путин поздравил врачей, медсестер, фельдшеров, санитарок и водителей экипажей с этим праздником.

Президент подчеркнул, что труд медиков важен и ценен всегда, а сейчас, в сложное время пандемии, они показывают лучшие человеческие качества.

«Я думаю, что было бы правильно установить именно в эту дату профессиональный праздник — День работника скорой медицинской помощи. Мы так и сделаем», — добавил Путин.

По последним данным, коронавирусной инфекцией в мире заразились более трех миллионов человек, свыше 200 тысяч скончались от заболевания. Власти России принимают все необходимые меры в борьбе с вирусом. По последним данным, в стране зафиксировано около 93 тысяч случаев заражения, 8,4 тысячи пациентов удалось вылечить, 867 умерли.

Работа по созданию иммунной сыворотки ведется не только в России, но и в других странах. По оценке экспертов, вакцинация населения начнется примерно через 10-11 месяцев с учетом всех клинических испытаний.