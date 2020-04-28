Путин отметил успехи в создании дополнительных коек для больных коронавирусом

Москва, 28 апреля. Президент РФ Владимир Путин отметил, что задача создания дополнительных коек для лечения больных с коронавирусом в регионах в целом решена.

Глава государства напомнил, что регионам было поручено к 28 апреля дополнительно развернуть 95 тысяч специализированных коек, оснащенных всем необходимым для лечения коронавируса.

«Информацию по этому вопросу я получаю ежедневно. Знаю, что в целом задача решена в срок, развернуто даже 116 тысяч таких коек, то есть больше, чем изначально планировалось», — сообщил президент РФ на совещании по вопросам противодействия распространению коронавируса в регионах РФ.

Тем не менее Путин отметил, что это общая картина по стране. Важно, чтобы каждый регион был на 100% готов к борьбе с коронавирусом, подчеркнул российский лидер.

Президент РФ отметил, что Россия еще не прошла пик распространения инфекции, самые сложные времена еще впереди. Глава государства призвал действовать на опережение и учитывать накопленный опыт.

По данным на 28 апреля, число зараженных коронавирусом в РФ достигло 93 558. За последние сутки коронавирус выявили у 6411 человек в 83 регионах РФ. При этом у 40,7% выявленных за сутки пациентов с коронавирусом не было симптомов.