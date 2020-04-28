Москва, 28 апреля. Президент России Владимир Путин призвал оперативно обеспечивать медиков защитными средствами.

Глава государства провел совещание с членами правительства и главами регионов, в ходе которого обсуждались вопросы противодействия распространению коронавирусной инфекции в России. В ходе совещания глава государства отметил, что медицинские работники обеспечиваются средствами защиты буквально «с колес».

«Готовые комплекты защитных костюмов для врачей, медсестер, медицинского персонала, для тех, кто работает в самой опасной зоне, так называемой «красной зоне», распределяются буквально с колес​​​», — сказал Путин.

Президент также добавил, что в России увеличен собственный объем производства защитных средств и медицинского оборудования, однако по ряду позиций сохраняется дефицит.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань началась масштабная эпидемия пневмонии. Позднее медикам удалось установить, что возбудителем эпидемии является новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время число носителей вируса во всем мире достигает более трех миллионов человек. Заболевание унесло жизни более 211 тысяч человек.

В России зафиксировано более 93 тысяч случаев заражения коронавирусом, 867 человек скончались. Более восьми тысяч человек полностью вылечились и были выписаны из больниц.

В связи с риском распространения коронавируса в большинстве регионов РФ введен режим обязательной самоизоляции. Россиянам запрещено покидать свои дома за исключением особых случаев.

Многие эксперты уверены, что власти США имеют непосредственное отношение к созданию и распространению коронавируса. Данную информацию также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», обнаруженные на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.