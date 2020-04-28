Пять человек убиты дроном боевиков ПНС, ударивших по грузовику с пчелиными ульями

Тобрук, 28 апреля. Ахмад Мисмари, официальный спикер Ливийской национальной армии (ЛНА), сообщил о гибели пяти человек в результате атаки БПЛА террористов так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии.

Генерал-майор в Facebook отметил, что вечером 27 апреля турецкий беспилотник, управляемый подконтрольными ПНС протурецкими бандформированиями, нанес удар по грузовику с продовольствием. Жертвами очередного нападения боевиков стали как минимум пять гражданских. Мисмари добавил, что грузовик перевозил пчелиные улья и направлялся на юго-восток города Мизда, в поселок Насма.

Примечательно, что ПНС пытается выдать атаку на гуманитарный груз за удар по военному объекту. Турецкие СМИ совместно с подконтрольными ПНС средствами массовой информации распространяют лживые новости о том, что грузовик на самом деле использовался для перевозки оружия и боеприпасов.

Официальный спикер ЛНА обвинил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в попытке уничтожить нормальную жизнь ливийцев, отрезав их от поставок еды и медикаментов. Мисмари заявил, что все усилия турецкого лидера тщетны, у него не получится запугать ливийцев, поддерживающих Халифу Хафтара.

Следует отметить, что ВВС ПНС регулярно наносят удары по гражданским грузам, пытаясь отрезать поставки еды, лекарств и топлива. При этом террористы препятствуют борьбе с распространением коронавируса. Наглядным примером этого стал авиаудар ПНС по самолету в Тархуне, перевозившего препараты для борьбы с COVID-19.