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Лавров пошутил, что Россия предсказала пандемию коронавируса раньше Билла Гейтса

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Лавров пошутил, что Россия предсказала пандемию коронавируса раньше Билла Гейтса

Москва, 28 апреля. Глава МИД РФ Сергей Лавров пошутил, что Россия предсказала пандемию коронавируса раньше предпринимателя и создателя компании Microsoft Билла Гейтса.

Дипломат во вторник принял участие в неформальном саммите глав МИД БРИКС, который из-за пандемии коронавируса прошел в онлайн-формате. После он провел пресс-конференцию.

Один из журналистов, обращаясь к министру, отметил, что в итоговой декларации саммита БРИКС в Уфе в 2015 году упоминалась необходимость борьбы с коронавирусами. Представитель СМИ спросил Лаврова, что на тот момент подтолкнуло РФ поднять эту тему.

«То есть вы думаете, что Россия раньше Билла Гейтса предсказала эпидемию?» — ответил в шутку глава МИД РФ.

Перейдя на серьезный тон, Лавров констатировал, что на тот момент, после вспышек SARS (респираторное вирусное заболевание, вызываемое коронавирусом SARS-CoV) и MERS (Ближневосточный респираторный коронавирусный синдром) российские специалисты уже понимали, что коронавирусы могут появляться снова и снова.

Лавров добавил, что Россия заинтересована в создании механизма по разработке и применению вакцин против коронавируса в соответствии с решениями саммитов БРИКС в Уфе и Йоханнесбурге.

Гейтс в марте заявил, что еще в 2015 году предсказывал наступление глобальной эпидемии. Однако человечество, по его словам, не послушало его доводы и мнения других специалистов и оказалось не готово к пандемии коронавируса.

Лавров пошутил, что Россия предсказала пандемию коронавируса раньше Билла Гейтса

В декабре прошлого года власти Китая сообщили о вспышке пневмонии в Ухани. Инфекция из КНР быстро распространилась по миру. Специалисты американского университета Джонса Хопкинса объявили, что коронавирусом заболели уже более трех миллионов человек, около 200 тысяч скончались.

В начале марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии. Государства вынуждены были закрыть границы и ввести карантин. Над вакциной от SARS-CoV-2 работают многие страны, в том числе Россия.

Гейтс недавно выразил мнение, что миру потребуется от одного до двух лет, чтобы полностью преодолеть все последствия пандемии.

Лавров пошутил, что Россия предсказала пандемию коронавируса раньше Билла Гейтса

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Источник: ТАСС
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