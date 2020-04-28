Лавров пошутил, что Россия предсказала пандемию коронавируса раньше Билла Гейтса

Москва, 28 апреля. Глава МИД РФ Сергей Лавров пошутил, что Россия предсказала пандемию коронавируса раньше предпринимателя и создателя компании Microsoft Билла Гейтса.

Дипломат во вторник принял участие в неформальном саммите глав МИД БРИКС, который из-за пандемии коронавируса прошел в онлайн-формате. После он провел пресс-конференцию.

Один из журналистов, обращаясь к министру, отметил, что в итоговой декларации саммита БРИКС в Уфе в 2015 году упоминалась необходимость борьбы с коронавирусами. Представитель СМИ спросил Лаврова, что на тот момент подтолкнуло РФ поднять эту тему.

«То есть вы думаете, что Россия раньше Билла Гейтса предсказала эпидемию?» — ответил в шутку глава МИД РФ.

Перейдя на серьезный тон, Лавров констатировал, что на тот момент, после вспышек SARS (респираторное вирусное заболевание, вызываемое коронавирусом SARS-CoV) и MERS (Ближневосточный респираторный коронавирусный синдром) российские специалисты уже понимали, что коронавирусы могут появляться снова и снова.

Лавров добавил, что Россия заинтересована в создании механизма по разработке и применению вакцин против коронавируса в соответствии с решениями саммитов БРИКС в Уфе и Йоханнесбурге.

Гейтс в марте заявил, что еще в 2015 году предсказывал наступление глобальной эпидемии. Однако человечество, по его словам, не послушало его доводы и мнения других специалистов и оказалось не готово к пандемии коронавируса.

В декабре прошлого года власти Китая сообщили о вспышке пневмонии в Ухани. Инфекция из КНР быстро распространилась по миру. Специалисты американского университета Джонса Хопкинса объявили, что коронавирусом заболели уже более трех миллионов человек, около 200 тысяч скончались.

В начале марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии. Государства вынуждены были закрыть границы и ввести карантин. Над вакциной от SARS-CoV-2 работают многие страны, в том числе Россия.

Гейтс недавно выразил мнение, что миру потребуется от одного до двух лет, чтобы полностью преодолеть все последствия пандемии.