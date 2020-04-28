Лавров заявил, что ООН пора назначить нового спецпредставителя по Ливии

Москва, 28 апреля. Глава МИД России Сергей Лавров считает необходимым назначить нового постоянного спецпредставителя генсека ООН по Ливии. Министр добавил, что сделать это нужно в ближайшее время.

Заявление главы российского внешнеполитического ведомства прозвучало после того, как в формате видеоконференции состоялось неформальное заседание Совета министров иностранных дел БРИКС. Лавров напомнил, что кандидатура на роль спецпредставителя генсека ООН по Ливии остается вакантной в течение нескольких месяцев, с тех пор как Гасан Саламе объявил об уходе в отставку.

«Я считаю, что для генерального секретаря ООН господина [Антониу] Гутерреша абсолютно необходимо в самое ближайшее время назначить нового специального представителя», — сказал министр, подчеркнув, что представитель на эту должность должен быть определен среди представителей африканского региона.

По словам Лаврова, имеется множество специалистов необходимого класса и обладающих необходимым опытом.

Официальный представитель Ливийской национальной армии (ЛНА) Ахмад Мисмари, говоря о назначении спецпредставителя ООН по Ливии, заявлял, что для успешной работы международной миссии на эту должность следует выбрать представителя Африки, однако он не должен быть выходцем из соседней с Ливией страны.

Ранее в арабском сегменте появились слухи о том, что спецпредставителем ООН по поддержке в Ливии может стать глава МИД Мавритании Исмаил ульд Шейх Ахмад, однако впоследствии источник в ведомстве опроверг эту информацию.