Легендарный теплоход «Армения» найден в Черном море. ФАН-ТВ

Одна из самых масштабных морских катастроф. Исследователи нашли легендарный теплоход «Армения» спустя 79 лет после катастрофы. Видео с места, где затонуло судно, уникальные подводные съемки опубликовало Русское географическое общество.

«Искали ее практически сразу после гибели, искали и в Советском Союзе, искали и украинские власти в те времена, когда Крым принадлежал Украине. Приглашали для этого именитых американских исследователей, но найти ее удалось благодаря системной работе наших Вооруженных сил», — рассказывает директор Центра подводных исследований РГО Сергей Фокин.

Конструкторы воссоздали вешний вид пассажирско-грузового теплохода «Армения» с помощью графики. Его построили в 1928 году на Балтийском заводе в Ленинграде. Судно было рассчитано на 950 пассажиров. В начале Великой Отечественной войны корабль перестроили под санитарный транспорт. В последний рейс теплоход отправился для эвакуации людей. Шестого ноября на борт корабля поднялись жители Севастополя, медработники, раненные бойцы. Точное количество до сих пор неизвестно, предположительно от 5000 до 7000 человек. Спустя несколько часов судно атаковала немецкая авиация. Корабль затонул всего лишь за четыре минуты. Количество погибших больше, чем при крушении знаменитого «Титаника».

Поиском корабля занимался специальный телеуправляемый необитаемый подводный аппарат отечественного производства. Корпус затонувшего судна обнаружили на дне Черного моря, на глубине в 1500 метров, на расстоянии более 25 километров от берега.

«Нашли сначала магнитную аномалию, затем подтвердили, что там действительно есть какой-то большой объект на дне гидролокаторами», — вспоминает Сергей Фокин.

Корпус теплохода покрыт слоем ила. Но исследователи нашли судовой колокол, на котором четко читается название корабля. Результаты экспедиции позволят реконструировать события катастрофы.