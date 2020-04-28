Валерия пожаловалась на ставшего раздражительным Пригожина

Москва, 28 апреля. Певица Валерия пожаловалась на супруга, продюсера Иосифа Пригожина, с которым ей приходится ютиться в квартире во время самоизоляции.

По словам артистки, ограничительные меры негативно сказываются на супруге — «он стал раздражительным».

«Видимо, привык выплескивать неуемную энергию наружу, а сейчас не хватает пространства», — считает 52-летняя звезда.

Валерия считает, что лучший способ избегать ссор — заняться делом. По ее мнению, весь день нужно заниматься своими делами, а по вечерам встречаться с партнером, например, для просмотра фильмов или сериалов. Звезда отметила, что их семья активно пользуется таким методом предотвращения скандалов.

«Первые дни карантина включали сериал «Чужестранка». Историю про Шотландию. Мечтала, вдохновившись фильмом, отметить день рождения в этой стране. Уже обо всем договорились, но вирус сбил планы», — сказала знаменитость в беседе с изданием «Союзное вече».

Ранее Иосиф Пригожин рассказал, что его супруга даже дома занята 24 часа в сутки. По его словам, она посвящает время чтению и тренировкам.

Сам продюсер тоже не сидит без дела. Он оборудовал в квартире студию и занимается своими делами. Пригожин охарактеризовал жизнь с Валерией на самоизоляции так: «Мы вроде бы живем дома, но не встречаемся».