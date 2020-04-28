Меркель назвала неприятными санкции против России во время пандемии

Берлин, 28 апреля. Санкции в такой исключительной ситуации, как пандемия коронавируса, неприятны, поэтому Германия работает над преодолением политических проблем, которые стали причиной введения ограничительных мер против России. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Политик во вторник приняла участие в 11-й международной конференции «Петерсбергский климатический диалог», которая из-за распространения инфекции прошла в формате видеоконференции.

Меркель отметила желание стран развиваться в экономическом плане и потому назвала санкции неприятным явлением.

«Когда я думаю о санкциях против России, введенных из-за украинского вопроса, то мы работаем над тем, чтобы разрешить политические проблемы, которые являются их причиной», — добавила канцлер.

Западные страны ввели санкции в отношении России после ее воссоединения с Крымом и обострения гражданской войны на Украине в 2014 году. Москва неоднократно заявляла о необоснованности и бесперспективности санкционной политики Запада, поскольку полуостров вошел в состав РФ законно в результате народного референдума, а страна и вовсе не имеет никакого отношения к внутреннему конфликту на Украине.

Многие европейские политики уже начали высказываться за нормализацию отношений с Россией и отмену санкций в ее отношении. РФ не только борется с коронавирусом на своей территории, но и помогает другим государствам, направляя им гуманитарные грузы и специалистов.