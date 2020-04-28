Побирающийся в соцсетях Бабченко обвинил в своих бедах Зеленского

Киев, 28 апреля. Российский журналист Аркадий Бабченко, инсценировавший свое убийство в Киеве, а потом сбежавший в Израиль, но вскоре выставленный оттуда, клянчит деньги в соцсетях.

По его словам, сейчас на Украине наступила «экономическая ж*па», и это он очень хорошо ощущает на собственной шкуре. Так, за свой последний текст он заработал всего 300 гривен (примерно 1200 рублей)

«Пришел только один перевод. Такого не было никогда», — посетовал он

В том, что теперь у нет денег, Бабченко винит президента Украины Владимира Зеленского и главу правительства Дениса Шмыгаля.

«Когда премьер-министр говорит, что карантин может продлиться два года - я уже не смеюсь, не плачу, даже челюсть на стол не падает. Я уже привык. Мне теперь только одно уже интересно - из какой галактической системы прибыли эти гуманоиды», — признался он.

Больше всего его удивляет, что количество его подписчиков прямо пропорционально сказалось на размере его заработка.

«Голодные дети плачут: папка, дай макаронинку», — добавил он.

Под этим соусом Бабченко попросил своих знакомых и подписчиков перечислить ему деньги на банковские карты или «просто кинуть на телефон».

«Не сдерживайте себя, братцы», — призвал он.

Правда, в комментариях «братцы» не выразили Бабченко никакого сочувствия, а, наоборот, попросили прекратить нытье. Напомнили и про инсценированное убийство в Киеве.

«Ты ж ходячий трупак, зомбарь. Зачем те хрывны? Гоу на «Абрамсе» Москву грабить!» — со смехом написал Андрей Чернов, припомнив громкое обещание журналиста вернуться в столицу на боевом танке США.

«Сколько можно ныть, не достало самого? Иди в метро и попрошайничай, раз только это и умеешь», — посоветовал Ярослав Потапчук.

Светлана Йойна с сарказмом поинтересовалась, не пробовал ли Бабченко поработать, как обычный человек— «просто як «дядько», белы ручки не только вилкой и писаниной пустой загрузить».

Тогда бы, по ее мнению, и побираться не пришлось.

«Стыдно должно быть», — с возмущением добавила она.

Отметим, что это уже не первый раз, когда Бабченко просит деньги в Facebook. В частности, он объявлял сбор средств в рамках проекта «Журналистика без посредников». Тогда это тоже вызвало резко негативную реакцию со стороны других пользователей соцсети.