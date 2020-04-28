В Крыму рассекретили документы о преступлениях нацистов в годы войны

Симферополь, 28 апреля. Федеральная служба безопасности (ФСБ) рассекретила архивные документы о преступлениях нацистов в Крыму в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщила пресс-служба Управления ФСБ по Республике Крым и Севастополю.

«Рассекречены архивные документы о преступлениях нацистов и их пособников на территории полуострова в период Великой Отечественной войны», — говорится в сообщении пресс-службы.

В пресс-службе УФСБ отметили, что среди рассекреченных документов есть письма, отчеты, протоколы допросов и иные документы о злодеяниях немецко-фашистских захватчиков в период оккупации Крыма и Севастополя.

Копии документов передали в Государственный архив полуострова в рамках проекта «Без срока давности». Проект направлен на разоблачение преступлений нацистов в Крыму и увековечивание памяти жертв геноцида мирного населения.

Ранее Минобороны РФ рассекретило и выложило в открытый доступ документы, касающиеся Берлинской наступательной операции. Среди опубликованных документов оказались военные карты, донесения и резолюции командования подразделений первого Белорусского и первого Украинского фронтов, в том числе донесение об установлении красного флага на крыше Рейхстага.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин предложил создать центр архивных документов, кино- и фотоматериалов, чтобы «заткнуть поганый рот» всех фальсификаторов, которые пытаются принизить подвиг советского народа.