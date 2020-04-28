Работодателям предложили программу для контроля за сотрудниками на удаленке

Москва, 28 апреля. Российские разработчики создали программу речевой аналитики для работодателей, чтобы следить за действиями сотрудников во время удаленной работы.

Технология поможет сэкономить время и сил руководству. Она отслеживает ключевые слова и фразы, а также фиксирует другие параметры в действиях человека.

Система заметит конфликт между сотрудниками технической поддержки и клиентами. Программу можно использовать для контроля работников отдела продаж, сервиса, менеджмента, пишет издание Planet Today.

Начальник управления продуктами виртуальной АТС «Манго Телеком» Кирилл Писцов рассказал, что программа имеет очень гибкую настройку.

«Прослушивать разговоры каждого работника — не лучшая идея хотя бы из соображений этики, плюс, это сложно и в техническом плане», — отметил он.

Лучше использовать технологии нейросетей, которая решает целый комплекс задач. Программа работает при подключении виртуальной АТС, поэтому дополнительное оборудование не требуется.

Напомним, что с начала эпидемии коронавируса в России власти попросили компании по возможности перевести сотрудников на удаленную работу. Переход был относительно безболезненным для IT-компаний, сотрудники которых имеют опыт работы на удаленке.