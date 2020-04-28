Более 270 сотрудников ФСИН и десятки заключенных в РФ заражены коронавирусом

Москва, 28 апреля. Более 270 сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) и 40 заключенных оказались заражены коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в пресс-служба ФСИН.

Лаборатории ФСИН начали тестировать сотрудников и заключенных колоний и следственных изоляторов (СИЗО) 9 апреля, напоминает «Газета.ru». На тот момент среди подозреваемых, обвиняемых и осужденных инфицированных не было.

На сегодняшний день в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы провели 18,7 тысячи лабораторных исследований.

«Количество лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом среди сотрудников и работников ведомства составляет 271. Среди подозреваемых, обвиняемых и осужденных эта цифра сегодня составляет 40», — цитирует сообщение RT.

В ведомстве уточнили, что среди зараженных нет пациентов с тяжелой формой заболевания.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова посетила московскую колонию «Бутырка», которая является крупнейшим СИЗО в столице, и проверила, как сотрудники выполняют меры по противодействию инфекции. Она убедилась, что персонал делает все необходимое для недопущения распространения вируса, и сообщила, что следит за ситуацией в местах лишения свободы.