«Накрученный» онлайн-митинг против самоизоляции собирает друзей Ходорковского

В режиме самоизоляции протестная активность перетекла в Интернет – на прошлой неделе несогласные с карантином протестовали в Яндекс-картах, а сегодня им предлагают участвовать в You Tube-митинге под названием «За жизнь!».

По планам организаторов, высказаться можно будет по всем наболевшим вопросам, а картинка должна быть максимально приближена к тому, как если бы люди стояли на улицах. Акцию организует общественная кампания «Нет!», которую курирует «Открытая Россия» Михаила Ходорковского.

Требования очень разнообразны – от протеста из-за планов реформировать Конституцию (за это кампания «Нет!» выступала еще в январе, до пандемии), до требований принять более эффективные меры по борьбе с коронавирусом. Ничего нового – все та же повестка: граждан нужно поддержать деньгами активнее, а штрафы за нарушение самоизоляции в Москве незаконны, пока не ввели режим ЧС.

Состав спикеров хорошо знаком всем, кто следит за оппозиционным движением – заявлены либертарианец Михаил Светов, лидер «Гражданской инициативы» Дмитрий Гудков, депутат МГД Михаил Тимонов, Андрей Пивоваров из «Открытой России, депутат Лев Шлосберг из Пскова, петербургский депутат ЗакС Максим Резник, экономист Сергей Гуриев и другие.

В числе главных организаторов заявлена Юлия Галямина, муниципальный депутат Тимирязевского района Москвы из партии «Яблоко», эколог, активист. Она становится все более заметной фигурой в оппозиционном движении Москвы, смещая с центра внимания Любовь Соболь, особенно ярко это проявилось именно в связи с антиконституционными протестами.

Известно, что спонсирующий кампанию «Нет!» Михаил Ходорковский долго искал в России человека, достаточно авторитетного в среде оппозиционеров и при том адекватного и без лишних амбиций, способного делать, что ему говорят, привлекая новых людей. Галямина хорошо подходит на эту роль и вполне возможно, получит поддержку олигарха для участия в выборах в Госдуму 2021 года.

Еще один кандидат для думской кампании будущего года, отметившийся в правозащитном движении – депутат псковского ЗакС от той же партии Лев Шлосберг.

Ходорковский давно симпатизирует ему – еще в 2015 году он говорил, что именно Шлосберг должен возглавить партию, как сильный и консолидирующий политик. Что характерно, Шлосберг высказывался о Навальном неприязненно, как и Юлия Галямина, упрекая его в том, что тот делает «политическое мясо» из людей, которые ему верят.

Андрей Пивоваров уже очень давно участвует в проектах Ходорковского. Он возглавил «Открытую Россию», он же был в числе самых яростных противников голосования по поводу реформ в Конституции 22 апреля.

Что интересно, он не отрицал, что готов помогать людям вместе с властью, если со стороны власти будут хорошие и справедливые инициативы, и в марте поддержал переход петербургских вузов и школ на дистанционное обучение, что безопаснее в условиях пандемии. Но стоило Ходорковскому начать продвигать идею, что карантин без введения ЧС вреден и нарушает гражданские права, сразу об этом забыл.

Публицист «Новой газеты» Илья Азар заявлен как ведущий мероприятия вместе с актрисой Юлией Ауг.

С апреля издание много пишет о катастрофических последствиях для бизнеса, которые несет самоизоляция, настаивая на введении режима ЧС и выплатах.

«Новую газету» в сотрудничестве с Ходорковским, точнее, в публикации заказных материалов в его интересах, подозревали давно – ФАН выпустил по этому поводу свое расследование. Азар попал и в число номинантов на «Премию Немцова», хотя и не занимает высоких позиций в голосовании, но если продолжит столь же активно поддерживать выдвинутые кампанией «Нет» тезисы – у него есть шансы получить свою долю вознаграждения от олигарха, пусть и через другие источники.

Также обещано, что присоединится «Альянс врачей» и его глава Анастасия Васильева, засветившаяся уже в нескольких фейках о бедственном положении российских медиков, брошенных на борьбу с вирусом. Но больше всего Васильева преуспела в сборе денег под предлогом помощи врачам – по предварительной оценке, в отчет не попало около трех миллионов рублей.

Не оставил без внимания это мероприятие литературовед и большой друг всей московской оппозиции Дмитрий Быков. Он рассказал об акции в Instagram и попросил присоединиться к требованию «соблюдать права человека в борьбе с вирусом», будет ли сам выступать – пока неизвестно.

За развлекательную программу на онлайн-митинге отвечает Noize MC – он подтвердил, что будет участвовать. Этот музыкант раньше не был замечен в оппозиционной активности - вероятно, деньги в отсутствие возможности играть вживую, очень нужны.

Звать потенциальных участников и зрителей в стрим организаторы начали задолго до мероприятия – в твиттере кампании «Нет» предложили сфотографироваться на балконе с плакатом и прислать фото, чтобы попасть в трансляцию, каждый из спикеров также отметился и рассказал, зачем нужно присоединиться сейчас, пока нельзя выйти на улицу.

Но несмотря на карантинную скуку, интереса трансляция не вызвала, и пришлось прибегнуть к накруткам, сообщила «Антипропаганда».

Утром там было всего 1,4 тысячи лайков, что для YouTube-канала совсем немного.

Через несколько часов уже 9,3 тысячи и опять ни одного дизлайка, что явный признак накрутки с помощью ботов – под каждым видео на каналах, где не используют накрутки, дизлайки пользователей непременно будут.

А к середине дня лайков стало на тысячу меньше – вероятно, YouTube обнулил подозрительную активность и сбросил часть накрученных лайков. Дизлайки тоже сразу появились.

Как можно заметить, «гражданское общество» даже в условиях беды, которая касается абсолютно всех в России, занято привычным для себя делом – информационным шумом. Вопреки ранее звучавшим заявлениям о возможном объединении различных политических сил для помощи людям, друзья Ходорковского объединяются только друг с другом, и только чтобы помочь себе собрать политический и медийный капитал на будущее, не потеряв доверие спонсора.