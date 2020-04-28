Астролог заявила, что летящий к Земле астероид не так опасен, как сложный аспект Сатурна

В среду, 29 апреля, к Земле приблизится крупный астероид 1998 OR2, считающийся потенциально опасным. Однако астропсихолог Инга Лозанчич призвала не поддаваться страху, который возник из-за сложного аспекта Меркурия и Сатурна.

Несмотря на то, что астероид 1998 OR2 пролетит 29 апреля на расстоянии 6,3 миллиона километров от Земли и не причинит ущерба нашей планете, новостные ленты заполнены сообщениями об опасности этого небесного тела. По словам Инги Лозанчич, этому есть совершенно конкретное объяснение в астропсихологии.

«Беспокоиться не о чем людям, которые занимаются своим делом, саморазвитием, исследованием собственной личности. Опасения могут возникать только у тех, кто не живет своей жизнью, а живет какими-то стереотипами и заражается вибрациями страха, в том числе в отношении приближающегося астероида», — сказала астропсихолог в комментарии Федеральному агентству новостей.

Инга Лозанчич заметила, что сегодняшний день, 28 апреля, характеризуется точным аспектом или квадратом Меркурия и Сатурна. И влияние этого обстоятельства будет заметно и 29 апреля, и в последующие несколько дней — до конца недели, но по убывающей.

«А это говорит о некой подавленности, жестких ограничениях, которым человек хочет противостоять. Этот аспект может провоцировать ситуации страха, плохого настроения, близкого к депрессии. А когда человек так себя чувствует, он может вообразить все что угодно и предаться любым страхам. Страху того же столкновения Земли с астероидом, который на самом деле летит мимо. При этом надо понимать, что страх — это непродуктивная эмоция, которую нужно трансформировать», — заметила Инга Лозанчич.

По словам астропсихолога, с этим сложным аспектом Меркурия и Сатурна можно и нужно работать.

«Чтобы избежать беспокойства, нужно упорядочить, структурировать свою деятельность, сосредоточиться на своих задачах. В этом помогут дисциплинированность и контроль над своими эмоциями. Нужно осознать, что есть такая энергия, принять ее и постараться почерпнуть из сложившихся обстоятельств что-то полезное для себя, для своего развития», — объяснила Инга Лозанчич.

Она подчернула, что терпение и самоконтроль являются самыми востребованными качествами ближайших двух дней.