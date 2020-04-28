Москва, 28 апреля. Главный врач московской городской клинической больницы №71 Александр Мясников рассказал, люди какой расы наиболее подвержены заражению коронавирусом.

«Кавказцы и азиаты. Извините, но это подтвержденный факт. Ключом для вхождения коронавируса в легкие является ангиотензинпревращающий фермент, которым азиаты обладают в большей степени. Видимо, у представителей кавказских народов этого фермента тоже больше», — сказал Мясников в эфире программы «Спасибо, доктор» с Владимиром Соловьевым.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань началась массовая эпидемия пневмонии. Позднее стало известно, что возбудителем является новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время число зараженных во всем мире достигает более трех миллионов человек. Заболевание унесло жизни более 211 тысяч человек.

В России зафиксировано более 93 тысяч случаев заражения коронавирусом, 867 человек скончались. Более восьми тысяч человек полностью выздоровели и были выписаны из больниц.

В связи с риском распространения коронавируса в большинстве регионов РФ был введен режим обязательной самоизоляции. Россиянам запрещено покидать свои дома, за исключением особых случаев.

Многие эксперты уверены, что власти США имеют непосредственное отношение к созданию и распространению коронавирусной инфекции. Данную информацию также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были найдены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.