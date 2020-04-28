Лавров заявил, что обвинения ЕС в дезинформации в адрес РФ и КНР безосновательны

Москва, 28 апреля. Обвинения Евросоюза в распространении Москвой и Пекином дезинформации о ситуации с коронавирусом не подкрепляются фактами, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам неформального заседания Совета министров иностранных дел БРИКС в формате видеоконференции.

«Что касается заявлений европейской внешнеполитической службы, заявлений именно такого толка о дезинформации, которая якобы распространяется нашими странами по поводу всего, что происходит с коронавирусом, даже комментировать это не вполне корректно, потому что ни единого факта, который бы подтверждал такие утверждения, нам предъявлено не было», — констатировал глава внешнеполитического ведомства России.

Глава МИД РФ также сообщил, что Москва высоко оценивает сотрудничество с китайской стороной в борьбе с распространением инфекции, также продолжится взаимодействие в этой сфере.

«С первых же дней мы предоставили помощь провинции Ухань в КНР и, надеюсь, внесли свой вклад в то, что в Китае удалось достаточно быстро совладать с этой угрозой», — сказал Лавров.

Он также отметил, что Китай сейчас оказывает России аналогичную помощь.

Пандемия коронавируса охватила практически всю планету. На сегодняшний день число зараженных коронавирусом превысило три млн человек, выздоровели 940 тысяч человек, 212 тысяч скончались.