Режиссер «Диверсанта» Иосифов рассказал, что ждет зрителей в продолжении сериала

Москва, 28 апреля. Режиссер третьей части «Диверсанта» Дмитрий Иосифов раскрыл детали картины, которая выйдет на Первом канале 9 мая.

По его словам, зрителям стоит ждать интересной истории. Продолжение «Диверсанта» — это отдельная история, но все равно будет связана с героями предыдущих сезонов.

«Продолжение «Диверсанта», прежде всего, связано с героями, которые были в предыдущих фильмах, а в остальном это будет отдельная история», — сказал российский режиссер в беседе с «НьюИнформ».

Кинематографист добавил, что оценить кинокартину с точки зрения удалась она или нет, сможет только зритель.

«Насколько фильм получился — это уже решать зрителям», — указал 54-летний режиссер.

Третью часть сериала — фильм «Диверсант. Крым» — покажут на Первом канале 9 мая. Главные роли в картине исполнили Кирилл Плетнев и Алексей Бардуков. В фильме также сыграли Сергей Колтаков, Александр Обласов, Дирк Мартенс, Джошуа Гроте, Мокк Кристиан, Адриан Цвикер, Дарья Жовнер и другие.

Премьера «Диверсанта» режиссера Андрея Малюкова состоялась в 2004 году, спустя три года зрители увидели продолжение — «Диверсант. Конец войны», его снял Игорь Зайцев. Продолжение сериала выйдет спустя 13 лет.