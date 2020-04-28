Лавров ответил на обвинения в адрес РФ в попытке отравить чешских чиновников

Москва, 28 апреля. Обвинения чешских СМИ в адрес РФ в попытке организовать отравление чиновников не имеют доказательств, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Сейчас вот нас обвиняют, что мы кого-то там пытаемся в Чешской республике отравить. Неким веществом, которое в чемодане кто-то привез и об этом известно органам соответствующим Чешской республики. Но почему-то этот чемодан никто никому не предъявляет», — отметил Лавров.

Чешское издание Respekt сообщило, что в Прагу якобы прибыл сотрудник российских спецслужб с ядом, чтобы отравить местных чиновников, причастных к сносу памятника маршалу Ивану Коневу. Чешские журналисты считают, что этот яд будто бы предназначался для главы администрации района Прага-6 Ондржея Коларжа и мэра чешской столицы Зденека Гржиба, которым в день прибытия россиянина обеспечили усиленную охрану.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикацию чешских СМИ, назвал ее «очередной уткой». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала проверить публикацию на дезинформацию. Захарова призвала провести полноценное журналистское расследование, чтобы выяснить, кто стоит за распространением подобных материалов.