Вирусолог Ершов объяснил, почему люди со второй группой крови уязвимы перед COVID-19

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Люди со второй группой крови во время пандемии COVID-19 могут быть в зоне риска из-за особенностей системы интерферона. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал известный российский ученый-вирусолог Феликс Ершов.

Ранее заслуженный врач России, член комитета Совфеда по социальной политике Владимир Круглый сообщил об уязвимости людей со второй группой крови перед коронавирусной инфекцией. По его словам, «среди умерших также было больше людей со второй группой крови», и число таких погибших доходило до 40%.

Российский вирусолог Феликс Ершов в комментарии ФАН отметил: уязвимость второй группы крови — проблема действительно интересная. Ученый знает об этом не понаслышке. В 1962 году Феликс Ершов первым в СССР начал экспериментальную разработку проблемы интерферонов, а в 1983 году вирусолог и его коллеги разработали комплекс методов определения интерферонового статуса человека.

«Мы изучали систему интерферона у людей с разными группами крови. Интерферон — это основная, как сейчас все поняли, система врожденной защиты от вируса. И мы показали, что, действительно, лица со второй группой крови имеют дефектность примерно 40% по системе интерферона, по защите», — объяснил Феликс Ершов в комментарии ФАН.

Именно поэтому ученый и обратил внимание на исследование зависимости течения COVID-19 у людей с этой группой крови. Феликс Ершов напомнил, что впервые об этом заговорили китайские исследователи: более месяца назад они сообщили, что чаще других коронавирусом заражаются люди именно со второй группой крови. Ученый и его коллеги обнаружили уязвимость второй группы почти полвека назад.

«В научных публикациях того времени мы предположили, что с обнаруженным дефектом важной составляющей врожденного иммунитета связана повышенная чувствительность людей со второй группой крови к ОРВИ и онкологическим заболеваниям», — так данные китайских исследователей Ершов комментировал в своем блоге.

В беседе с ФАН ученый добавил, что вторая группа крови по системе защиты от вируса и системе врожденного иммунитета несколько уступает трем остальным группам. Статистически это явление доказано давно. Феликс Ершов отметил, что не упускал эту проблему из поля своих научных интересов.

«Я потом интересовался, какая у того или иного человека группа крови. И часто совпадает, правда. Люди со второй группой крови часто простужаются и болеют. И онкология у них тоже, к сожалению, чаще. <…> Меня потряс этот факт, что и коронавирус тоже «пристроился» ко второй группе», — сказал ученый.

Напомним, в России зарегистрировано более 93,5 тысячи случаев заражения коронавирусной инфекцией. Прирост заболевших за последние сутки составил 6411 человек. За весь период распространения эпидемии в России от COVID-19 скончались 867 пациентов, выздоровели — более 8,4 тысячи пациентов.