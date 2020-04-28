Доктор Мясников сравнил эпидемию коронавируса с боевыми действиями

Москва, 28 апреля. Главный врач московской городской клинической больницы №71 Александр Мясников сравнил эпидемию коронавирусной инфекции с военными действиями.

«У меня в больнице лежат 600 человек с одной болезнью. Я подобное видел только на войне. Больше всего мне это напоминает войну и фронт, когда у тебя одни огнестрелы», — сказал Мясников в эфире программы «Спасибо, доктор» с Владимиром Соловьевым.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань началась масштабная вспышка пневмонии. Позднее медикам удалось выяснить, что источником заболевания стал новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту количество зараженных во всем мире достигает более трех миллионов человек. От коронавирусной инфекции погибло более 211 тысяч человек.

На территории РФ зарегистрировано более 93 тысяч случаев заражения, 867 человек умерли. Более восьми тысяч человек полностью вылечились, после чего были выписаны из больниц.

С учетом риска распространения инфекции в большинстве регионов России действует режим тотальной самоизоляции. Гражданам запрещено покидать свои дома, за исключением особых случаев.

Многие эксперты выражают уверенность, что власти США причастны к созданию и распространению коронавирусной инфекции. Об этом также свидетельствуют контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», найденные на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.