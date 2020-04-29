Астероид 52768 подлетит к Земле 29 апреля: есть ли опасность, как увидеть, совет астролога

К Земле летит астероид, который, по мнению ученых, при определенных обстоятельствах может оказаться намного опаснее коронавируса.

Какой астероид приближается к Земле

Речь идет об астероиде номер 52768 (1998 OR2), открытом в 1998 году.

Каковы размеры небесного тела

Диаметром астероида от 1,8 до 4 километров, внешне он похож на большой булыжник с неровными краями.

Как близко астероид подойдет к Земле

Небесное тело подойдет к Земле на расстояние около 6,29 миллиона километров. Это в 16 раз дальше, чем расстояние от Земли до Луны.

Когда будет максимальное сближение

Это произойдет 29 апреля в 12.56 по московскому времени.

Есть ли опасность столкновения астероида с Землей

По информации Роскосмоса, летящий к земле астероид в настоящее время не представляет опасности для нашей планеты. Однако ученые признают, что приближающееся к нашей планете небесное тело является потенциально опасным, поскольку траектория движения астероида пересекает земную орбиту.

В Роскосмосе сообщили, что такие объекты изучаются на постоянной основе, поэтому какие-либо неожиданности при нынешней встрече с астероидом исключены.

«Траектории относительно крупных космических объектов (диаметром более километра) достаточно хорошо отслеживаются, и астероид 1998 OR2 — не исключение», — рассказали РИА Новости в Российском космическом агентстве.

В то же время, по мнению директора Центра планетарной защиты Анатолия Зайцева, приближающийся к Земле относительно крупный астероид может оказаться для нашей планеты потенциально опаснее коронавируса, вызвавшего пандемию COVID-19.

«Если на Землю упадет астероид такого размера, все проблемы, которые мы сейчас имеем из-за коронавируса, померкнут. Это единственная из природных угроз, которая может в мгновение ока смести все человечество», — заявил ученый информагентству НСН.

По его словам, падение астероида такого размера на Землю может привести к мощнейшим цунами, а также к возникновению эффекта ядерной зимы. Все эти последствия теоретически могут возникнуть, если у астероида по каким-то причинам изменится траектория. (Напомним, похожие сценарии положены в основу известных голливудских фантастических фильмов «Столкновение с бездной» и «Армагеддон»).

Впрочем, астрономы уверены, что расстояние, на которое к нашей планете вот-вот приблизится астероид, слишком велико, чтобы гравитация Земли могла притянуть это небесное тело, спровоцировав его падение.

Как увидеть астероид

Из-за режима самоизоляции в связи с эпидемией, вызванной коронавирусом, все публичные площадки для наблюдения за звездным небом, к сожалению, 29 апреля будут закрыты. Однако приближающийся к Земле астероид можно будет увидеть в простой бинокль. Делать это лучше, естественно, за городом. Но это возможно только, если вы живете вне городской черты, или на праздники получили разрешение выехать на дачу.

Совет астролога

Несмотря на то, что астероид пролетит на расстоянии всего около 6,3 миллиона километров от Земли, он не причинит ущерба ни планете, ни людям, которые будут вести себя правильно, считает астролог и астропсихолог Инга Лозанчич.

«Не о чем беспокоиться людям, которые занимаются своим делом, саморазвитием, думают о росте собственной личности. Опасения могут возникнуть только у тех, кто не живет своей жизнью, руководствуется какими-то стереотипами, заражается вибрациями страха, в том числе в связи с приближением астероида», — сказала астропсихолог в комментарии Федеральному агентству новостей.

Подробнее о советах астропсихолога читайте в материале ФАН.