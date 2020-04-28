Лепс и Агаларов заявили, что не собираются ныть и жаловаться на отсутствие денег

Известный советский и российский певец, композитор, продюсер Григорий Лепс заявил, что как бы ни было сложно во время пандемии коронавируса, представители шоу-бизнеса не должны ныть и жаловаться, что у них наступило безденежье.

Григорий Лепс и его более молодой коллега по музыкальному цеху Эмин Агаларов приняли участие в онлайн-пресс-конференции по теме «Шоу-бизнес в условиях пандемии», которую организовало и провело информационное агентство «Интерфакс». Среди тех, кто задал вопрос медийным личностям, был и корреспондент Федерального агентства новостей.

— Григорий и Эмин, скажите, вы когда-нибудь могли себе представить, что произойдет вот такое? Имеется в виду пандемия COVID-19.

Григорий Лепс: Правительства почти всех стран мира пришли к выводу, что нужно сделать вот такую изоляцию, чтобы эта зараза не распространялась. Это же не только в нашей стране происходит. А по всему миру. И это, скорее всего, правильно.

Эмин: Я согласен с Григорием Викторовичем. Такое, конечно, представить было невозможно. А также то, что отменятся не только сольные концерты артистов, а, в принципе, все публичные и корпоративные мероприятия. Поэтому мы, наверное, можем сказать, что артисты — это одна из самых «безработных» категорий в период пандемии.

— Как вы соблюдаете самоизоляцию? Что делаете на ней, чем занимаетесь?

Эмин: Мне в этом отношении немножко повезло, поскольку я нахожусь непосредственно на территории закрытого поселка. И наша самоизоляция ограничена его территорией. Мы хоть и видимся с некоторыми людьми, стараемся особо ни с кем не контактировать, не здороваться рукопожатиями, соблюдать дистанцию. [Находимся] в относительно «лайтовой» такой версии.

При этом я достаточно регулярно езжу на работу. Один-два-три сотрудника заходят в мой кабинет, но тоже общаемся на расстоянии, потому что это необходимо.

Лепс: Мне, как и Эмину, повезло — и я нахожусь на территории закрытого поселка. Более того, у меня еще есть своя студия звукозаписи. Может, это и к лучшему. Я могу спеть [и записать] целую кучу произведений, которые были отложены несколько лет назад.

Например, сейчас усиленно занимаемся над выпуском песен Владимира Семеновича Высоцкого. В общем, работаем. Еще занимаемся по возможности физкультурой.

Ну что, не жалуемся и не ноем! Вот что главное! Дел у нас хватает, просто так не сидим. Занимаемся музыкой. Да, нет какого-то там прихода-заработка. Ну, будем жить на сэкономленные средства.

— Известно, что некоторые крупные британские лейблы (Sony, Warner, Amazon Music и другие) направят 1,5 миллиона фунтов стерлингов в специальный фонд помощи музыкантам, которые сейчас не могут выступать из-за пандемии COVID-19 и, соответственно, зарабатывать... Как считаете, возможно ли такое и в России?

Эмин: Компании, которые вы перечислили, представлены и на российском рынке тоже. Поэтому решение за ними — индивидуально. Но объем продаж музыкального контента на территории РФ сильно уступает международным рынкам. И я не думаю, что у этих лейблов будет возможность поддержать артистов в каком-то весомом объеме.

Григорий Викторович наверняка поддержит меня: когда записывается новый альбом, то аванс, который потенциально может получить артист, измеряется миллионами рублей. И артист еще должен отработать его в течение года. Так что это не такие уж и существенные суммы.

— У многих артистов, как оказалось, нет сбережений. Так, Виктор Рыбин пожаловался, что у него закончились деньги, и пришлось занимать их у друзей. О безденежье также говорят Анна Седокова, Стас Пьеха, Алексей Кортнев… Что вы можете на это сказать?

Лепс: Мне вот эти все фонды… Да какая разница?! Господи, что значит «жалуются на безденежье»? Ребята, мы все сейчас в таком положении находимся, особо деньгами, скажем так, ранее сэкономленными, не разбрасываемся. Мы уже говорили выше, что работа-то у нас как бы есть. Я не вижу никаких сложностей у себя в кармане. Естественно, хотелось бы больше. Но человек — такое животное, ему всегда мало (смеется)! Лично мне пока хватает.

А до этого ты как работал? Надо было что-то отложить. Это раз. И второе. Мы ныть-то не привыкли. Я, по крайней мере. У меня в жизни за почти 58 лет (Агаларову — 40. — Прим. ФАН) столько всего было…

Никто из нас не родился миллионером. Все упорно работали и работаем. Ныть и плакаться не будем. Все заработано потом и кровью. Есть и более страдающие люди, у которых вообще никогда нет денег.

Эмин: Добавлю еще от себя. Дело в том, что глобально артистам, наверное, сейчас легче, чем, например, предпринимателям, обремененным огромным количеством сотрудников, которым они платят зарплату. Да, у артистов есть свои коллективы, но это 10-15 человек. А у любого владельца даже маленького ресторанчика может быть уже 50 человек. Если же бизнес чуть больше, то уже сотни людей…

К слову, Агаларов — тоже предприниматель. Он — первый вице-президент группы компаний Crocus Group, и в общей сложности в ней трудится 15 тысяч сотрудников. Несмотря на это, руководство приняло решение помочь тем, кто арендует помещения во всех торговых центрах: если уж не отменить полностью арендную плату в нынешних условиях, то хотя бы существенно снизить ее.

Кроме того, есть в планах у Агаларова и его семьи еще пара добрых дел. Так, в одном из крупнейших в мире выставочных центров «Крокус Экспо» хотят развернуть полторы тысячи коек для больных коронавирусом.

«Действительно, такая задача перед нами поставлена, — подтвердил Эмин. — И мы сейчас этим активно занимаемся».

А после того, как закончится период самоизоляции и вся эта история с COVID-19, Агаларов и Лепс намерены организовать в огромном зале «Крокус Сити Холл» концерт для медиков, которые борются в наше время с инфекцией. Перед ними выступят звезды российского шоу-бизнеса. И вход для врачей, докторов и медсестер будет бесплатным!

В конце онлайн-пресс-конференции оба спикера сошлись на том, что после пандемии многое изменится, в том числе и сам шоу-бизнес. Но все будет хорошо.

«Всем пожелаю здоровья, как бы банально это ни звучало, и терпения, — сказал Лепс. — Все это пройдет. Мы все обязательно увидимся. И мы еще споем (исполнил слова из песни Аллы Пугачевой «Без меня». — Прим. ФАН)!»

Агаларов в заключение пожелал всем позитивного настроения и счастья.

«Надо всегда помнить о том, что мы вот считаем, что сейчас на дне, но давайте не забывать, что может быть еще хуже, — отметил он. — Слава Богу, что мы пока живы, и это самое главное».

В конце марта звезды российской эстрады уже дали совместный онлайн-концерт на сцене «Крокус Сити Холла» — в знак поддержки тех, кто находится на самоизоляции.