Пульмонолог объяснил, как отличить кашель при COVID-19 от других заболеваний

Москва, 28 апреля. Кашель при коронавирусе не имеет отличий от кашля, наблюдаемого при других вирусных инфекциях. Об этом заявил главный пульмонолог Минздрава РФ, член-корреспондент РАН Сергей Авдеев.

По его словам, кашель в целом не является обязательным симптомом новой коронавирусной инфекции. Он наблюдается примерно у 30-50% пациентов с COVID-19.

«То есть, больше чем в половине случаев при коронавирусе кашель отсутствует. В то же время есть множество других заболеваний, никак не связанных с коронавирусной инфекцией, при которых человек кашляет. Так что, если у вас кашель, это вовсе не повод идти проверяться на COVID-19», — пояснил пульмонолог в интервью Kp.ru.

Авдеев добавил, что кашель больного с COVID-19 нельзя отличить от кашля при любой другой вирусной инфекции — «это обычный сухой кашель».

Список симптомов коронавируса существенно расширился с момента начала распространения инфекции. Недавно американские специалисты в очередной раз дополнили ранее утвержденный перечень типичных признаков заболевания ознобом, дрожью, болью в горле и потерей чувства вкуса и/ или обоняния.

Стоит отметить, что COVID-19 может протекать и совершенно бессимптомно.