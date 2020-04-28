Самая красивая стюардесса России рассказала об особенностях работы в небе

Москва, 28 апреля. Стюардесса Алеся Кузина, победившая в 2015 году в конкурсе «Самая красивая стюардесса России», рассказала об особенностях работы в авиакомпании S7 и в частном бизнес-секторе.

Девушка раньше работала в S7, однако потом перешла в частный сектор. Собеседование с новым работодателем проходило так же, как и во многих российских и зарубежных авиакомпаниях. Отбор претендентов осуществляется в несколько этапов: интервью с нанимателем, затем письменный тест, определяющий уровень знания английского языка, после — снова интервью, но уже на английском. По словам Кузиной, такой отбор действует в Emirates, в S7— то же самое, но без письменного теста. Говоря о работе на частном рейсе, появляются дополнительные обязанности, нужны высокие организационные способности.

По словам девушки, стюардессам, если они совершают международный рейс, нужен заграничный паспорт, а вот наличие визы необязательно. Кузина указала, что в связи с тем, что командировки экипажа не бывают длительными, можно пожить в другой стране по полетным документам, но нахождение без визы не должно превышать девяти дней.

Кузина отметила, что в основном экипаж, если приезжает в город впервые, сразу идет исследовать его, даже если рейс был ночью.

«В прогулках сразу после смены есть огромный плюс: если сотрудники сначала ложатся спать, а потом идут гулять вплоть до следующего рейса — они заходят на борт уже уставшими», — объяснила бортпроводник в беседе с изданием «Слово и дело».

Девушка также рассказала, сколько весит багаж стюардессы и что туда входит.

«Одежды берется минимум, чтобы не стирать — компания предоставляет услуги прачечной только для униформы. Девушки берут с собой косметику — переливают ее в баночки поменьше, чтобы не создавать дополнительного веса. Хотя наши чемоданы никто не взвешивает, надо иметь совесть», — смеется девушка.

По словам девушки, правила, запрещающие провозить в ручной клади острые предметы и жидкости, больше относятся к пассажирам. Кузина рассказала, что может взять с собой в салон небольшой флакон лака для волос и ножницы, если у нее нет чемодана, который сдается в багаж.