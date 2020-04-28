Норвегия подняла истребители из-за появления российских бомбардировщиков Ту-22М3

Москва, 28 апреля. Два бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3 ВКС РФ выполнили полет над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей, сообщили в Минобороны РФ.

Продолжительность полета составила более четырех часов. На отдельных этапах маршрута российские самолеты сопровождали истребители F-16 ВВС Норвегии.

В Минобороны РФ подчеркнули, что российские летчики дальней авиации регулярно осуществляют полеты над Северным Ледовитым и Тихим океанами, а также над Черным морем и Балтикой. И все полеты всегда выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.

Отметим, что американский журнал «The National Interest» назвало бомбардировщик Ту-22М3 лицом ВКС РФ на международной арене. По мнению военного эксперта Чарли Гао, это мощное оружие наводит ужас на врагов РФ по всему миру. В качестве подтверждения он рассказал, что как только Ту-22М3 появляются в районах с расположениями флота США, американские силы тут же приводились в полную боевую готовность. По словам Гао, это связано с тем, что российский бомбардировщик наводит ужас уже одним своим приближением.

К слову, NI приходил в восторг не только от Ту-22М3, но и от северных модификаций российских вертолетов Ми-26 и Ми-38, разработанных для нужд Арктики.