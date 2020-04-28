Москва, 28 апреля. Главный врач московской городской клинической больницы №71 Александр Мясников заявил, что в России необходимо развивать телемедицину.

«Эпидемия коронавируса станет толчком для развития телемедицины. Нам нужна телемедицина… Зачем человеку с гриппом идти к врачу? Больной должен выходить на связь во своим доктором, и только доктор должен принимать решение о госпитализации пациента», — сказал Мясников в эфире программы «Спасибо, доктор» с Владимиром Соловьевым.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована массовая эпидемия пневмонии. Позднее стало известно, что источником эпидемии является новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время число носителей вируса во всем мире достигает более трех миллионов человек. Заболевание унесло жизни более 211 тысяч человек.

В России зафиксировано более 93 тысяч случаев заражения, 867 человек скончались. Более восьми тысяч человек полностью выздоровели и были выписаны из больниц.

В связи с риском распространения инфекции в большинстве регионов РФ введен режим обязательной самоизоляции. Гражданам запрещено покидать свои дома, за исключением особых случаев.

Многие эксперты уверены, что власти США причастны к созданию и распространению коронавируса. Данную информацию также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были обнаружены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.