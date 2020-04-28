Лавров заявил, что Россия продолжит оказывать поддержку ВОЗ

Москва, 28 апреля. Россия продолжит оказывать поддержку Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которая является уникальной площадкой и важным инструментом. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Дипломат принял участие в неформальном саммите глав МИД БРИКС, который из-за пандемии коронавируса прошел в онлайн-формате.

Лавров выразил общее мнение Бразилии, России, Индии, КНР и ЮАР о том, что ВОЗ — уникальная площадка, куда стекается вся имеющаяся у государств информация, а также структура, в которой собраны лучшие профессионалы, в том числе из США.

«Мы продолжим оказывать поддержу Всемирной организации здравоохранения, независимо от того, как те или иные страны будут пытаться выражать свое отношение к ее деятельности», — подчеркнул министр.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп ранее объявил о прекращении Вашингтоном финансирования ВОЗ. Он обвинил организацию в недостаточно оперативном реагировании на распространение коронавируса. По мнению главы Белого дома, ВОЗ не расследовала заслуживающие доверия сведения из Ухани, поступившие еще в конце 2019 года.

11 марта ВОЗ признала пандемию коронавируса нового типа. Вспышка инфекции произошла в китайской провинции Хубэй в декабре прошлого года. За короткое время вирус распространился по миру, его подхватили уже более трех миллионов человек, около 200 тысяч скончались.

США стали крупнейшим очагом распространения инфекции. Трамп впервые за всю историю страны объявил во всех 50 штатах положение «масштабного бедствия». Число заболевших в Штатах уже превысило отметку в миллион человек, зафиксировано свыше 56 летальных случаев.