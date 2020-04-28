Полярники, моряки, лесничие и другие профессионалы поделились своей музыкой для изоляции

Москва, 28 апреля. Для поддержки россиян на самоизоляции сервис «Яндекс.Музыка» опубликовал подборку плейлистов «Изоляция — моя профессия», передает корреспондент Федерального агентства новостей. В ней «специалисты по изоляции», которые из-за особенностей профессии проводят много времени в одиночестве, поделились любимой музыкой. Выбранные героями треки сопровождаются аудиокомментариями, небольшими зарисовками из их профессиональной жизни.

К проекту присоединились сотрудники WWF России, специалисты горнодобывающей компании «Норникель», вахтовики, полярники, биологи и экологи, а также капитан дальнего плавания, моряк-подводник, лесничий, смотритель маяка, дальнобойщик и другие «профессиональные одиночки». Из известных людей своими плейлистами поделились специалист по выживанию Тимофей Баженов, режиссеры Кирилл Серебренников и Юрий Быков, актер Григорий Добрыгин и музыкант Антон Севидов, который записал и выпустил свой последний альбом во время пандемии COVID-19.

«Слушатели могут отправиться считать барсов в горах Алтая под «Сплина» вместе с работником национального парка, — рассказывают о проекте в сервисе «Яндекс. Музыка». — Проехать с дальнобойщиком от Новороссийска до Сахалина под Машу Распутину, выпить кружку пива в портовом кабаке в компании моряка под Марка Нопфлера, понаблюдать за белыми медведями и атлантическими моржами под Coldplay с исследователями Арктики, ненадолго почувствовать себя специалистом по выживанию Тимофеем Баженовым под Бориса Гребенщикова или даже нарисовать что-то новое вместе со смотрителем маяка под A-ha».

Режиссер и актер Григорий Добрыгин рассказал, как оказался в добровольной самоизоляции на съемках фильма «Как я провел этим летом» на Чукотке. По его воспоминаниям, единственным способом связи у съемочной группы был спутниковый телефон. Его можно было использовать лишь раз в неделю, поэтому тоску по дому, городам и деревьям в тундре компенсировала музыка.

Главный координатор проектов WWF России Маргарита Лескова рассказала, что включает песню Step out Хосе Гонсалеса, когда работает на российских просторах и наблюдает с вертолета за снежными полями с медведями или рассматривает лежбище моржей с холма.

«Самоизоляционная» подборка на сервисе запустится 28 апреля.