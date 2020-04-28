ООН призвала Белоруссию ужесточить меры дистанцирования в стране

Минск, 28 апреля. Белоруссии следует принять «незамедлительные и масштабные меры по ужесточению физического дистанцирования» на фоне «эволюции вспышки» COVID-19, заявила постоянный координатор ООН в республике Иоанна Казана-Вишневецкая.

«Несмотря на активные усилия правительства и международных партнеров, в настоящее время мы наблюдаем в Беларуси эволюцию вспышки инфекции COVID-19», — отметила представитель ООН.

Она также напомнила о рекомендациях Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) ввести карантин в стране, перенести все массовые мероприятия и приостановить работу не оказывающих основных услуг предприятий – кафе, ресторанов, торговых центров. Кроме того, в ВОЗ рекомендовали внедрить возможность дистанционного обучения и сократить передвижение групп людей в зоне риска.

Казана-Вишневецкая подчеркнула, что эти меры позволят медицинским учреждениям выиграть время на подготовку ресурсов – медицинских работников, мест, изолированных палат, отделений реанимации и интенсивной терапии, а также средств защиты.

«Пожалуйста, оставайтесь дома, чтобы остановить COVID-19. Это поможет медикам, предприятиям и сотрудникам экстренных служб выполнять свою работу и справляться с кризисом», — добавила представитель ООН.

По данным на 28 апреля, в Белоруссии за сутки выявили 919 случаев заражения коронавирусом, число зараженных достигло 12,2 тысячи. Скончались от коронавируса 79 человек.