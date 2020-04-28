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Африка: лидер «Боко Харам» может сдаться властям, в Камеруне похищают чиновников

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Эксперты:

Африка: лидер «Боко Харам» может сдаться властям, в Камеруне похищают чиновников

Рыбарь на площадке, предоставленной Федеральным агентством новостей, рассказывает, какие события произошли в западной части Африканского континента за минувшую неделю.

Нигерия

Верховное командование вооруженных сил Нигерии готово принять капитуляцию лидера «Боко Харам» Абубакара Шекау. По словам руководителя управления по связям с общественностью генерал-майора Джона Эненша, анализ разведывательных данных показывает, что силы группировки находятся на исходе. И добавил, что если Шекау и его соратники планируют сдаться, то законодательство Нигерии предусматривает такую процедуру. Расколы внутри «Боко Харам», а также военные операции Нигерии, Чада и Нигера превратили некогда грозную крупнейшую террористическую группировку региона в обыкновенную банду, остатки которой укрываются в лесах Самбиса на северо-востоке Нигерии и несут потери от действий нигерийской армии.

25 апреля нигерийскими ВВС был нанесен авиаудар по группе боевиков ИГ1 (запрещено в РФ) в районе города Колорам штата Борно. По сообщениям оборонного ведомства, ликвидировано несколько командиров группировки.

В северном штате Кано за последние несколько дней выявлено более 600 смертей, при этом только в некоторых случаях у погибших наблюдались симптомы COVID-19. Ситуации придает таинственности факт того, что в списке умерших находится значительное число крупных и высокопоставленных лиц: менеджеры банков, редакторы газет, чиновники, бизнесмены. Дело усложняют местные традиции, по которым тело усопшего должно быть похоронено в течение 24 часов, что затрудняет вскрытие и экспертизу. Глава нигерийского комитета по COVID-19 доктор Сани Алию уже заявил, что причины смертей пока не установлены.

Камерун

24 апреля в северо-западном округе Бойо были похищены трое чиновников. Местная полиция заявила, что ведется поисково-спасательная операция, имена госслужащих не сообщаются из соображений безопасности.

Это похищение является очередным эпизодом продолжающегося с 2017 года так называемого Англоязычного кризиса, где сторонники независимости из англоязычных северных районов страны борются против центрального правительства.

По стране прошла серия задержаний камерунских мусульман, которые отказались соблюдать карантин и молились в мечетях в начале священного месяца Рамадан. Исламское духовенство Камеруна ранее предупреждало прихожан, что закрытие мечетей — вынужденный шаг для сохранения жизней, однако часть из них отказались соблюдать рекомендации.

Полиция также зарегистрировала в мусульманских районах страны 175 случаев гонений жителей, приехавших из наиболее пострадавших от Covid-19 городов.

Африка: лидер «Боко Харам» может сдаться властям, в Камеруне похищают чиновников

Гана

Африканское командование вооруженных сил заявило, что самолеты ВВС США переправили партию британских грузов медицинского назначения из Великобритании в Гану. В состав грузов входили наборы для экстракции нуклеиновых кислот, реагенты, мазки для забора лабораторного материала, устройство для хранения образцов, а также другие расходные материалы.

Того

ЕС предоставит стране до 13 миллиардов западноафриканских франков (27 миллионов долларов) для борьбы с последствиями COVID-19. Всего Того хочет привлечь до 700 миллионов долларов для помощи и восстановления экономики.

Либерия

В округе Буа графства Гран-Кру на юге страны жители напали на полицейских, пострадали два сотрудника правоохранительных органов. Причиной беспорядков стало типичное для Африки произошедшее несколькими днями ранее непропорциональное применение полицией силы по отношению к не соблюдающим карантинные меры жителям, вплоть до попыток избиения беременной женщины.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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