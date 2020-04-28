Африка: лидер «Боко Харам» может сдаться властям, в Камеруне похищают чиновников

Рыбарь на площадке, предоставленной Федеральным агентством новостей, рассказывает, какие события произошли в западной части Африканского континента за минувшую неделю.

Нигерия

Верховное командование вооруженных сил Нигерии готово принять капитуляцию лидера «Боко Харам» Абубакара Шекау. По словам руководителя управления по связям с общественностью генерал-майора Джона Эненша, анализ разведывательных данных показывает, что силы группировки находятся на исходе. И добавил, что если Шекау и его соратники планируют сдаться, то законодательство Нигерии предусматривает такую процедуру. Расколы внутри «Боко Харам», а также военные операции Нигерии, Чада и Нигера превратили некогда грозную крупнейшую террористическую группировку региона в обыкновенную банду, остатки которой укрываются в лесах Самбиса на северо-востоке Нигерии и несут потери от действий нигерийской армии.

25 апреля нигерийскими ВВС был нанесен авиаудар по группе боевиков ИГ1 (запрещено в РФ) в районе города Колорам штата Борно. По сообщениям оборонного ведомства, ликвидировано несколько командиров группировки.

The Air Task Force of Operation LAFIYA DOLE yesterday, 25 April 2020, executed air strikes which neutralized several Islamic State of West Africa Province (ISWAP) fighters at Kolloram on the fringes of the Lake Chad in Borno State. pic.twitter.com/1CvJoGg5bF — Defence Media Operations (@defencemediaops) April 26, 2020

В северном штате Кано за последние несколько дней выявлено более 600 смертей, при этом только в некоторых случаях у погибших наблюдались симптомы COVID-19. Ситуации придает таинственности факт того, что в списке умерших находится значительное число крупных и высокопоставленных лиц: менеджеры банков, редакторы газет, чиновники, бизнесмены. Дело усложняют местные традиции, по которым тело усопшего должно быть похоронено в течение 24 часов, что затрудняет вскрытие и экспертизу. Глава нигерийского комитета по COVID-19 доктор Сани Алию уже заявил, что причины смертей пока не установлены.

Камерун

24 апреля в северо-западном округе Бойо были похищены трое чиновников. Местная полиция заявила, что ведется поисково-спасательная операция, имена госслужащих не сообщаются из соображений безопасности.

Это похищение является очередным эпизодом продолжающегося с 2017 года так называемого Англоязычного кризиса, где сторонники независимости из англоязычных северных районов страны борются против центрального правительства.

По стране прошла серия задержаний камерунских мусульман, которые отказались соблюдать карантин и молились в мечетях в начале священного месяца Рамадан. Исламское духовенство Камеруна ранее предупреждало прихожан, что закрытие мечетей — вынужденный шаг для сохранения жизней, однако часть из них отказались соблюдать рекомендации.

Полиция также зарегистрировала в мусульманских районах страны 175 случаев гонений жителей, приехавших из наиболее пострадавших от Covid-19 городов.

Гана

Африканское командование вооруженных сил заявило, что самолеты ВВС США переправили партию британских грузов медицинского назначения из Великобритании в Гану. В состав грузов входили наборы для экстракции нуклеиновых кислот, реагенты, мазки для забора лабораторного материала, устройство для хранения образцов, а также другие расходные материалы.

GHANA: @HQUSAFEAFAF delivers medical supplies

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“Movement of this shipment of critical medical supplies from the U.K. to Ghana represents one of many logistics moves executed recently despite these challenges." - Brig. Gen. Kosinski

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Того

ЕС предоставит стране до 13 миллиардов западноафриканских франков (27 миллионов долларов) для борьбы с последствиями COVID-19. Всего Того хочет привлечь до 700 миллионов долларов для помощи и восстановления экономики.

Либерия

В округе Буа графства Гран-Кру на юге страны жители напали на полицейских, пострадали два сотрудника правоохранительных органов. Причиной беспорядков стало типичное для Африки произошедшее несколькими днями ранее непропорциональное применение полицией силы по отношению к не соблюдающим карантинные меры жителям, вплоть до попыток избиения беременной женщины.

1 Организация запрещена на территории РФ.