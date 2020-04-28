Онколог предупредил о высокой уязвимости больных раком перед коронавирусом

Санкт-Петербург, 28 апреля. Люди, страдающие от онкологических заболеваний, сильнее других рискуют заразиться коронавирусной инфекцией и чаще умирают от нее. Об этом заявил директор петербургского городского онкологического центра Владимир Моисеенко в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот», передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Специалист напомнил статистику Италии: из числа пациентов, умерших от COVID-19, почти каждый пятый страдал от онкологического заболевания. Об уязвимости онкобольных говорят и данные китайских ученых, изучавших ситуацию в Ухане.

«Онкологические больные имеют шансы заболеть коронавирусной инфекцией значительно больше, чем здоровые люди. Например, в Италии из числа пациентов, умерших от коронавируса, 20% составляли онкологические больные. По данным китайских ученых, которые анализировали ситуацию в Ухане, онкологические больные имеют в пять раз выше шанс умереть от коронавирусной инфекции, чем обычные граждане. Поэтому для нас очень важен вопрос отбора пациентов», — рассказал онколог.

Моисеенко отметил, что все поступающие в стационар пациенты проходят строгую фильтрацию: им измеряют температуру и выдают анкеты, где каждый должен подтвердить отсутствие контактов с выезжавшими за рубеж. После этого пациентов тестируют на коронавирус. Из-за невысокой точности имеющихся тестов центр перешел на компьютерную томографию.

«Сейчас тесты не очень чувствительные, и многие больные имеют COVID-19, но он себя никак не проявляет. Поэтому не меньшее значение имеет компьютерная томография. Все поступающие подвергаются томографии: практически каждый день мы выделяем 3–4 человек, у которых нет никаких внешних симптомов коронавируса, но по итогам томографии он есть», — добавил Моисеенко.

Врач добавил, что общее число проводимых операций в центре не изменилось, однако операции на доброкачественных опухолях и другие не экстренные случаи откладывают на месяц или два, если нет угрозы здоровью и жизни пациентов.

На сегодняшний день в учреждении находятся 423 больных на круглосуточном стационаре, еще 170 больных лежат в отделениях дневного стационара. Ежедневно на амбулаторное обследование приходят от 600 до 700 человек.