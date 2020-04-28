Депутат Шерин предложил создать новую следственную группу по делу MH17

Депутат Госдумы Александр Шерин потребовал извинений за фейк о «генерале ФСБ» в деле о крушении Boeing MH17.

«Русская служба BBC» (согласно классификатору, иностранное СМИ, придерживающееся антироссийской повестки) со ссылкой на материалы Объединенной следственной группы (JIT) выпустила фейк о том, что в деле о крушении малайзийского Boeing MH17 в Донбассе якобы появился новый фигурант — некий генерал-полковник пограничной службы ФСБ, который проходит под псевдонимом «Владимир Иванович». Вброс тут же подхватили и начали распространять антироссийские издания и даже «расследовательская» группа Bellingcat, которая финансируется британскими спецслужбами.

Однако, как и во всех подобных «расследованиях», никаких реальных доказательств причастности сотрудника ФСБ нет, есть лишь голословные обвинения. Комментируя новый вброс BBC, депутат Государственной думы РФ Александр Шерин в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей заявил, что от создателей подобных материалов необходимо потребовать извинений.

«Я считаю, что должна быть создана следственная группа из официальных представителей заинтересованных сторон — России, Украины, Нидерландов и Донецкой Народной Республики. Соответственно, только те результаты, которые будут этой группой озвучены, только те выводы, которые ею будут сделаны, надо воспринимать всерьез и давать им какую-то оценку. США в этом деле проходят в качестве кого? Чей телеканал BBC? Великобритания, США, вот эти страны-побратимы, они, простите, каким местом касаются темы MH17? В качестве кого они в этом расследовании фигурируют? А я отвечу — в качестве провокаторов и тех, кто разжигает междоусобицу между государствами. Они пытаются внести какую-то смуту при помощи заранее подготовленного результата расследования, к которому какие-то «доказательства», замечу все новые и новые, притягиваются за уши», — говорит парламентарий.

Соответственно, и все новые данные, новые версии от JIT всегда подозрительно подтверждаются британскими «расследователями» из Bellingcat. Получается связка из тех, кто вроде как официально занимается расследованием и тех, кто «помогает».

«Появляются какие-то новые данные, фамилии, новые какие-то версии. Но подобные заявления, версии необходимо просто игнорировать и естественно надо соблюдать юридическую процедуру — затребовать объяснений, пояснений, извинений и т.д. Еще раз повторюсь — Нидерланды, Россия, Украина и ДНР, все. Вот эти страны создают комиссию и идет настоящее расследование, а все остальные — наблюдатели со стороны и политические сплетники, притягивающие за уши новых «фигурантов» MH17», — заключил Шерин.

Самолет Boeing-777 (рейс MH17) разбился на территории Донецкой области 17 июля 2014 года (в разгар боевых действий в Донбассе), когда направлялся из Амстердама в Куала-Лумпур. В результате авиакатастрофы погибли 298 человек — все, кто находился на борту.

Минобороны РФ обнародовало документы с грифом «совершенно секретно». Согласно этой информации, ракета, которая сбила Boeing, была произведена в 1986 году и отправлена в воинскую часть Украинской ССР. После этого она обратно в Россию не вывозилась.