Жириновский предложил прекратить завоз трудовых мигрантов в Россию

Москва, 28 апреля. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал ограничить въезд трудовых мигрантов в Россию.

Парламентарий выразил уверенность, что последствия эпидемии коронавируса приведут к росту уровня безработицы в России, поэтому в будущем все свободные вакансии понадобятся нашим гражданам.

«Нужно прекратить завоз трудовых мигрантов в Россию… Чтобы не обижать Среднюю Азию — дадим им заказы на производство бахчевых и фруктов, чтобы они работали дома», — написал Жириновский в своем микроблоге Twitter.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована масштабная вспышка пневмонии. Позднее специалисты выяснили, что возбудителем заболевания является новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту количество зараженных во всем мире достигает более трех миллионов человек. От коронавиурсной инфекции скончалось более 211 тысяч человек.

На территории РФ зарегистрировано более 93 тысяч случаев заражения, 867 человек умерли. Более восьми тысяч человек полностью вылечились, после чего были выписаны из больниц.

С учетом риска распространения коронавируса в большинстве регионов России действует режим тотальной самоизоляции. Россиянам запрещено покидать свои дома, за исключением особых случаев.

Многие эксперты выражают уверенность, что власти США причастны к созданию и распространению коронавирусной инфекции. Об этом также свидетельствуют контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», обнаруженные на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.