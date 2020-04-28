Лена Миро сравнила извинившуюся перед Прилучным Муцениеце с оскандалившейся Тодоренко

Москва, 28 апреля. Известный российский блогер Лена Миро отреагировала на стихи с извинениями, которые актриса Агата Муцениеце посвятила своему супругу Павлу Прилучному. В своем блоге Миро осудила тех, кто устраивает споры на тему домашнего насилия.

Напомним, ранее в паре Муцениеце и Прилучного разгорелся крупный скандал, когда актриса в прямом эфире в Instagram в слезах рассказала, что муж поднял на нее руку и вместе с детьми выгнал из дома в период самоизоляции. 28 апреля Муцениеце опубликовала на своей странице в соцсети стихи, которые посвятила Прилучному.

«Люблю, тебя люблю… Всегда, везде, назло всему… Прости меня, я подвела. Прости меня, что не смогла», — написала актриса.

Лена Миро сравнила Муцениеце с телеведущей Региной Тодоренко, которая недавно спровоцировала скандал, неосторожно высказавшись по теме домашнего насилия и частично возложив вину за рукоприкладство со стороны мужчин на женщин.

«То есть, то самое, о чем буквально на днях заявила Регина Тодоренко, мы видим уже не на словах, а на деле: прости меня за то, что ты меня лупил!» — возмутилась блогер.

По мнению Миро, домашнее насилие — это не та тема, на которую нужно спорить, обвиняя мужчин или женщин.

«Я же считаю тему насилия до неприличного элементарной — оно недопустимо. Точка. <…> Вне зависимости от наших различий, мы все обязаны понимать, что тема насилия — это не повод для споров», — подчеркнула блогер.

Как утверждает Лена Миро, проблема Тодоренко и тех, кто сейчас ее защищает или травит, заключается в этом самом споре. Блогер отметила, что для насилия не может быть никаких причин или поводов.