Ургант пошутил над оскандалившейся Тодоренко

Москва, 28 апреля. Телеведущий Иван Ургант заступился за коллегу и блогера Регину Тодоренко, которая подверглась критике за высказывание о домашнем насилии.

Он подчеркнул, что считает насилие неприемлемым, и выразил мнение, что оскандалившаяся ведущая извлекла из сложившейся ситуации урок.

«Травля и буллинг в Интернете — это такое же насилие», — отметил Ургант в эфире Первого канала.

Ведущий также призвал критиков финансово поддержать организации, которые занимаются этой проблемой.

Кроме того, в свойственной себе манере Ургант не упустил возможности пошутить над ситуацией.

«Она получила титул «Женщина года» в прошлом году, и получается, что 2019 год остался без женщины. И я тут отвечу словами Федора Конюхова: «Ну ничего, проживем год без женщины!» — прокомментировал решение редакции Glamour ведущий.

Напомним, Тодоренко оказалась в центре скандала, когда заявила, что женщины могут сами нести ответственность за то, что на них поднимают руку. В частности, она поинтересовалась, какие меры принимали пострадавшие, чтобы насилие прекратилось.

Позже ведущая заявила, что в соих суждениях была неправа, и несколько раз принесла публичные извинения. Однако это не отменило решения некоторых крупных рекламодателей прекратить с ней сотрудничество.

Телеканал «360» сообщает, что из-за неосторожного высказывания ведущая «Орла и решки» потеряла деловые отношения с брендами J7, Pepsi и Pampers. А популярный журнал Glamour лишил ее титула «Женщина года», напоминает «Газета Кемерова».