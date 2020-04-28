Зеленский подписал закон о рынке сельскохозяйственных земель

Киев, 28 апреля. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о рынке земель сельскохозяйственного назначения. Об этом сообщила пресс-служба офиса главы государства.

«Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно условий оборота земель сельскохозяйственного назначения», — сообщили в пресс-службе.

Верховная рада Украины 31 марта одобрила закон, который отменяет мораторий на продажу сельскохозяйственных земель. Он вступит в силу 1 июля 2021 года. Согласно закону, у украинских физических и юридических лиц, территориальных общин и государства появится возможность покупать землю.

Законопроект разрешает владеть землей иностранцам только в том случае, если они получили землю по наследству. Запрет на покупку земли иностранным собственникам будет действовать до 2024 года. Принятие закона было одним из ключевых условий для новой кредитной программы Международного валютного фонда.

Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что начался процесс «ликвидации» Украины. По словам украинского оппозиционера, с момента обретения независимости государство попало вод внешнее «кураторство» и утратило свою «субъектность» в мировой политике и превратилось в объект, который «используют все, как хотят».