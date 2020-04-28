Депутат МГД Стебенкова восхитилась работой врачей, лечащих москвичей от коронавируса

Москва, 28 апреля. Член комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья Людмила Стебенкова высоко оценила эффективность действий московский врачей, которые занимаются лечением больных с коронавирусом.

По ее словам, в больнице она общалась с пациентами, которые рассказали ей о работе медицинского персонала.

«Врачи очень переживают за ситуацию, за здоровье пациентов. Я видела, с какой заботой и тревогой относятся врачи к пациентам, они переживают. Стараются подбадривать больных», — сказала Стебенкова в интервью Агентству городских новостей «Москва».

Она поблагодарила врачей за то, что они делают все возможное, чтобы россияне не попадали в больницы из-за коронавируса.

Депутат МГД также наполнила, что была госпитализирована в Городскую больницу №67 имени Ворохобова с положительным тестом на коронавирус, указал НСН. Она не исключила, что подхватить инфекцию она могла на работе. Стебенкова с сожалением отметила, что некоторые депутаты из фракции КПРФ не соблюдали эпидрежим и отказывались измерять температуру.

Она поблагодарила врачей, медицинский персонал больницы, в котором проходила лечение.

«Я очень благодарна больнице №67, персоналу и медицинским сестрам. Я видела, что ко всем относятся одинаково, с большим почтением, уважением», — резюмировала парламентарий.

Отметим, коммунисты активно критикуют принятые властями меры по борьбе с коронавирусом, при этом сами игнорируют режим самоизоляции, считая, что коронавирус не опасен. Примечательно, что в рядах КПРФ уже есть зараженные, в частности, депутат Госдумы Леонид Калашников. На прошлой неделе также стало известно, что у главы татарстанского отделения КПРФ и лидера фракции коммунистов в Госсовете республики Хафиза Миргалимова выявили инфекцию после празднования дня рождения Ленина.