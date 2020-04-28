В Подмосковье горит склад с деревянными поддонами. ФАН-ТВ

Крупный пожар, площадью 500 кв. метров тушат в Новомосковском административном округе, недалеко от станции Силикатная. По информации ФАН-ТВ, горит склад деревянных поддонов. Огонь распространяется с большой скоростью и может охватить соседние постройки. В тушении уже задействованы вертолет и пожарный поезд.

