Разогрев русофобии: USAID выделит Грузии $7,5 млн на информационную борьбу против России

Ситуация с русофобией в Грузии до нынешних времен была стабильной: тесное сотрудничество с США, начатое сразу после распада СССР, исправно давало нужные западным «партнерам» плоды. «Последние романтики Кавказа», как называли грузин на территории «одной шестой части суши», слишком близко к сердцу приняли сладкие речи и щедрые посулы многочисленных заокеанских «гостей», просивших за свое благорасположение и дружбу сущую безделицу — отказа от добрососедства с северным соседом, с Россией. Однако, если грузинскими политиками можно было управлять напрямую — доктрина «осла, груженого золотом» всем ведь известна, верно? — то с остальной частью населения пришлось повозиться. Но грузинские медиа, действуя по давно известным лекалам, справились с поставленной задачей на «отлично»!

К августу 2008 года общество было готово и операция «Чистое поле», начавшаяся с нападения на российских миротворцев, находившихся в Южной Осетии на абсолютно законных основаниях, была встречена им с огромным воодушевлением. Чем закончилась «пятидневная война» все знают. Цхинвал объявил о своей независимости, а проигравшие ожидаемо возненавидели победителей с утроенной силой и, думается, Хартия о стратегическом партнерстве, подписанная Грузией и США в 2009 году, не оставила без внимания вопросы поддержания градуса ненависти к России. Об этом можно судить хотя бы по одному из пунктов этой Хартии, посвященному «развитию демократии». Ну, так уж получается, что в бывших союзных республиках, где американцы начинали ее «развивать», этот процесс неизбежно приводил к расцвету не столько демократии, сколько антироссийской истерии.

С уходом Михаила Саакашвили положение дел не изменилось — новый президент Георгий Маргвелашвили весной 2015 года обрушивается на Россию с критикой ее внешней политики и называет нашу страну главной угрозой для безопасности государств Южного Кавказа и Черноморского побережья. Народ особо не возражает — народ смотрит телевизор, читает газеты и слушает радио. Да еще крепкая дружба с размайданенной Украиной, отношение которой к «москалям» к тому времени уже вышло за рамки добра и зла, превратившись в абсолютное Инферно. Тем не менее россияне, в основной своей массе, воспринимали все эти выпады с неким, чисто русским благодушием: память об отношениях в СССР, память о грузинах, как о гостеприимном, веселом народе была сильнее воплей с тбилисских трибун, а шашлык и легендарные вина оставались такими же магическими, какими были раньше. Поэтому самолеты в страну золотого руна продолжали возить туристов, а условная Нино Катамадзе продолжала собирать аншлаги на лучших московских и питерских площадках. Иными словами, социально-культурные связи, хоть и заметно истрепались, но продолжали существовать. И «развивальщики демократии» решительно не желали с этим фактом мириться, а грузинским политическим элитам, уже привыкшим питаться с ладоней грантодателей, страсть, как не хотелось оказаться отлученными от щедрого, по их меркам, источника «общечеловеческих благ и ценностей». Именно поэтому события лета 2019 года ни для кого не стали неожиданностью. Яростный антироссийский митинг, вызванный выступлением на Межпарламентской ассамблее православия депутата ГД Сергея Гаврилова, вылился в попытку штурма парламента, закончившуюся водометами, резиновыми пулями и двумя с половиной сотнями раненых. Разумеется, виновник раскола грузинского общества был назван незамедлительно!

«Россия — наш враг и оккупант! Управляемая ею пятая колонна может оказаться сегодня более опасной, чем открытая агрессия», — ставшая к этому моменту президентом Грузии Саломе Зурабишвили на своей странице в Facebook в выражениях уже не стеснялась.

Мнение главы государства было тут же горячо поддержано премьер-министром Мамукой Бахтадзе и спикером парламента Ираклием Кобахидзе. Лидер же правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили разразился публичными извинениями, заявив о том, что «недопустимо, чтобы представитель страны-оккупанта возглавлял в парламенте Грузии какой-либо форум». И все это при том, что Сергей Гаврилов был приглашен на мероприятия именно грузинской стороной и ею же, как почетный гость, усажен в главное парламентское кресло.

Реакция Москвы оказалась предсказуемой. Озвученная Дмитрием Песковым, Марией Захаровой и заместителем главы МИД Григорием Карасиным, она вылилась в прекращение авиарейсов из России в Тбилиси, что в разгар туристического сезона заметно подкосило и без того не процветающую экономику Грузии.

Казалось бы, куда дальше? Но на днях выяснилось, что есть куда. Телеграмм-проект «АнтиПропаганда» обнародовал планы «Агентства США по международному развитию», небезызвестного USAID, на выделение Грузии гранта в размере 7,5 млн долларов для так называемой «информационной интеграции». В описании проекта прямо говорится, что имеют ввиду американские «политические меценаты», заявляя о целях этой финансовой инъекции. В документе написано:

«Россия оказывает на Грузию пагубное информационное влияние: занимается дискредитацией западных институтов ЕС и НАТО, настраивает общественное мнение против них, распространяет чувство неопределенности, страха и поляризации среди населения. Распространяет теории заговора, полуправды и дезинформации против Европы и США».

Не забыты и некие «фабрики троллей», якобы влияющие на общественное мнение в Грузии.

Куда и на что будут потрачены деньги? Так на еще больший разогрев русофобии же! Предполагается создать некую «медийную инфраструктуру», в задачи которой будут входить развитие журналистских расследований, поиск или, скорее, создание всевозможных антироссийских «фактов», повышение уровня медиаграмотности населения (на самом деле, вдалбливание в головы этого населения перечня «правильных» источников информации) и, конечно же, формирование «независимых» СМИ, работающих в рамках, строго ограниченных (!!!) «свободой слова». Последнее так и заставляет перефразировать известный Интернет-мем: «Политическая цензура? Не, не слышали…»

Каковы цели? А тоже не «бином Ньютона»! Разрушение межгосударственных культурно-исторических связей, зародившихся еще в 1492 году (кстати, году открытия Колумбом Америки!), формирование из России и россиян образа этакого «врага рода человеческого», окончательное форматирование исторической памяти о роли России в сохранении грузинского этноса и его спасении от персов и османов… Да много чего! В поднятой новосозданными медиаструктурами информационной мути «политическая рыбка» ловится особенно легко и порода этой «рыбки» давно известна — «пояс нестабильности вдоль российских границ», обитатели которого, доведенные до нужного уровня ненависти, с удовольствием станут как авангардом возможного вторжения в Россию, так и тыловыми карателями на ее, оккупированных в перспективе, территориях. Но это — программа максимум. К счастью, нереализуемая. Минимум же — окружение нашей страны недружественными государственными образованиями и постепенное исключение России из основных международных процессов. Чтобы не мешала тем, кто считает себя «современными мировыми гегемонами» перекраивать мир по собственным выкройкам.

Напоследок же хочется напомнить, что именно представляет из себя USAID и чем эти ребята занимаются на самом деле. Так вот, есть в структуре этой организации «Отдел переходных инициатив». Именно он, частенько, не информируя даже Конгресс США, финансирует подрывные операции против неугодных себе правительств. Найдите в Интернете «Операция ZunZuneo» и многое станет понятнее. Тогда, в 2009 году, под руководством USAID на Кубе была создана социальная сеть, ставшая частью стратегии по вовлечению молодежи в революционную деятельность по образцу «арабской весны» (кто сказал «фабрика троллей»?).

Или год 2014-й. Снова Куба — попытка создания очередного антиправительственного движения по таким сложным схемам, что даже Казначейство США заблокировало все банковские операции, связанные с этим проектом.

Выше отмечены неудавшиеся операции USAID. И, чтобы не раздувать этот текст перечнем удавшихся, я посоветую читателю просто посмотреть в сторону Украины, где это агентство работает уже четверть века. Результаты — просто «потрясающие»!