Врач рассказала, как 10 минут на солнце могут защитить от заражения COVID-19

Канберра, 28 апреля. Ежедневное пребывание на солнце даже в течение 10 минут способно серьезно снизить риск заболевания новой коронавирусной инфекцией, заявила австралийский эксперт в области здравоохранения доктор Рейчел Нил.

По словам медика, все дело в том, что витамин D, если он образуется в коже в достаточном количестве под воздействием солнечных лучей, может существенно повысить устойчивость к респираторным инфекциям.

В 2019 году Нил проводила исследование, участниками которого стали 78 тысяч пациентов. Выяснилось, что люди,у которых уровень витамина D был понижен, оказались в группе по риска по развитию острых респираторных заболеваний (а COVID-19 относится к этой категории). По словам врача, у таких пациентов шансы заболеть были почти в два раза выше. Помимо этого, люди с пониженным уровнем витамина D, рискуют проболеть дольше, чем те, у кого он выше.

Сама доктор Нил старается ежедневно проводить на солнце 10 минут, и всем советует следовать ее примеру. Как отмечает «Российская газета», продолжительность солнечных ванн зависит от типа климата. В теплой стране это может быть 10 минут, а в холодной климатической зоне время лучше увеличить до 15 минут.

Ранее британские ученые заявили о выявлении шести новых симптомов заболевания коронавирусом — это головная боль, потеря обоняния и вкуса, боль в горле, озноб, дрожь от озноба и мышечная боль, уточняет НСН.

О том, что заражение коронавирусом может вызвать не только тяжелую форму пневмонии, но и привести к поражению мозга и ЦНС, сообщали и в Минздраве. По данным ведомства, распространение SARS-CoV-2 из системного кровотока или через пластинку решетчатой кости может привести к поражению головного мозг. О повреждениях ЦНС свидетельствует снижение обоняния, сообщает телеканал 360.