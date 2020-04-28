Профессор оценил метод лечения коронавируса гелиево-кислородной смесью

Москва, 28 апреля. Метод ингаляции гелиево-кислородной смесью, который Минздрав РФ включил в новые рекомендации по борьбе с коронавирусом, достаточно хорошо изучен и показал хорошие результаты. Об этом заявил профессор кафедры фтизиатрии и пульмонологии Московского государственного медико-стоматологического университета (МГМСУ) Сергей Бабак.

Такой метод долгое время исследовали в Институте пульмонологии, чтобы применять для лечения обычных легочных заболеваний. А теперь решили использовать его для помощи зараженным коронавирусом.

«Этот метод не нов. Его апробировали в течение десяти лет, и он давал хорошие результаты при лечении обструктивных заболеваний», — оценил профессор в разговоре с «Ридусом».

Департамент здравоохранения Москвы ранее рассказал, что при коронавирусе веществом с соотношением гелия и кислорода 70 к 30, нагретым до 92 градусов, нужно дышать в течение 15 минут. Такую процедуру сравнили с «посещением сауны».

Эффективность метода пока изучают, но разработкой НИИ Склифосовского уже заинтересовались за рубежом.

Напомним, что Минздрав РФ ранее внес в перечень возможных к назначению лекарств для лечения коронавируса у взрослых еще четыре препарата. Список лекарств увеличился до 13 позиций, передает «ФедералПресс».

По последним данным, коронавирусной инфекцией в мире заразились более трех миллионов человек, свыше 200 тысяч скончались от заболевания. В России зафиксировано около 93 тысяч случаев заражения, 8,4 тысячи пациентов удалось вылечить, 867 скончались.

Работа по созданию иммунной сыворотки ведется не только в России, но и в других странах. По оценке экспертов, вакцинация населения начнется примерно через 10-11 месяцев, с учетом всех клинических испытаний.