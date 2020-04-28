Москва, 28 апреля. Главный врач московской городской клинической больницы №71 Александр Мясников рассказал о создании вакцины против всех вирусов гриппа.

«Мы ждем эпидемию гриппа. Это будет вирус свиного или птичьего гриппа, он будет разноситься птицами, а птиц ты не остановишь. Любой вирусолог знает, что эта эпидемия будет… Вирус гриппа постоянно мутирует и к нему очень трудно подобрать вакцину, поэтому сейчас специалисты пытаются найти вакцину универсальную для всех вирусов гриппа. Идет напряженная работа во всем мире поиска универсальной от вируса гриппа. Если мы ее успеем найти и испытать, то нам не страшны будут эти эпидемии», — сказал Мясников в эфире программы «Спасибо, доктор» с Владимиром Соловьевым.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань вспыхнула масштабная эпидемия пневмонии. Позднее было установлено, что источником заболевания является новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту количество зараженных во всем мире достигает более трех миллионов человек. От коронавируса погибло более 211 тысяч человек.

На территории РФ зарегистрировано более 93 тысяч случаев заражения, 867 человек умерли. Более восьми тысяч человек полностью выздоровели, после чего были выписаны из больниц.

В связи с риском распространения инфекции в большинстве регионов России действует режим тотальной самоизоляции. Гражданам запрещено покидать свои дома, за исключением особых случаев.

Многие эксперты выражают уверенность, что власти США имеют непосредственное отношение к созданию и распространению коронавируса. Данную информацию также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», найденные на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.