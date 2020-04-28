Малькевич поддержал Бутину, заявив о скептическом отношении к СПЧ ООН

Мария Бутина сообщила, что Совет по правам человека (СПЧ) ООН получил обращение россиян с призывом изменить условия содержания граждан РФ, находящихся в иностранных тюрьмах. Глава фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич выразил поддержку Бутиной, однако подчеркнул, что испытывает серьезное недоверие к европейским международным организациям, которые уклоняются от решения сложных вопросов.

Россиянка Мария Бутина, ранее освобожденная из американской тюрьмы, направила видеообращение Элизабет Тихи-Фисслбергер с просьбой оказать содействие в улучшении условий содержания граждан РФ в европейских и американских тюрьмах из-за пандемии коронавируса. Александр Малькевич объяснил, почему европейские международные организации исчерпали весь кредит доверия к ним.

«Я горячо поддерживаю коллегу и единомышленницу Марию Бутину и высоко ценю ее усилия в попытках облегчить жизнь и существование наших соотечественников, находящихся в зарубежных тюрьмах, но у меня есть два тревожных момента. Во-первых, совет по правам человека ООН. Я отношусь к этой организации с определенным сомнением, потому что помню, как в прошлом году на заседании СПЧ в Женеве пытался обозначить проблемы нарушения прав человека в Ливии, тогда эта история широко освещалась, мой доклад стоял в программе, но его отменили вместе с моим выступлением. Чтобы не расстраиваться, видимо. В этом году я должен был выступать в марте снова на заседании СПЧ по теме Ливии. На этот раз я подстраховался, мы записались заранее, доклад снова стоял в программе, его внесли в реестр документов сессии. Но под соусом коронавируса заседание снова отменили. Поэтому я абсолютно убежден, что СПЧ и ООН — это организации, которые стараются уходить от неудобных тем», — подчеркнул он.

Глава ФЗНЦ также обратил внимание на тот факт, что речь идет не только о европейских и американских тюрьмах. По его словам, следует помнить о россиянах, находящихся в заключении в Латинской Америке, Африке, Азии. Условия содержания итак «скотские», а пандемия коронавируса грозит серьезными последствиями. Малькевич добавил, что большое количество граждан РФ попали в эти тюрьмы по надуманным обвинениям в транспортировке наркотиков. На самом деле в лучшем случае их использовали как мулов, подкладывая им в багаж запрещенные вещества, о которых они даже не знали.